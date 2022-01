Les remous de l’actualit?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Covid-19 : des sp?cimens en cours d’analyse pour confirmer ou non un nouveau variant en Ha?ti, r?v?le le MSPP

Le minist?re de la Sant? publique et de la Population (MSPP) a organis? une conf?rence de presse, le jeudi 6 janvier 2022, autour de la pand?mie de Covid-19 et la flamb?e des cas de fi?vre et de grippe constat?e en Ha?ti. Le MSPP a d?clar? que le pays fait face ? une grippe saisonni?re. Quant ? la pr?sence d’un nouveau variant du coronavirus sur le territoire national, le MSPP a fait savoir que des sp?cimens sont en cours d’analyse dans des laboratoires partenaires afin de confirmer ou non la pr?sence d’un nouveau variant dans le pays. Dans l’intervalle, le MSPP invite la population ? adopter les gestes barri?res, tels que le port du masque, le lavage des mains, et ? se faire vacciner contre le coronavirus.

Le SDP pour le d?part du tiers du S?nat le 10 janvier 2022

L’un des porte-parole du Secteur d?mocratique et populaire (SDP), Me Andr? Michel, d?clare que le mandat du tiers du S?nat arrivera ? terme dans quatre jours, soit le lundi 10 janvier 2022, dans un tweet. Il invite le Premier ministre Ariel Henry ? se concentrer sur la s?curit? du pays, la justice, l’institution ?lectorale, l’audit de gestion des organismes autonomes et du Parlement pendant les dix derni?res ann?es. Pour rappel, le SDP a int?gr? le nouveau gouvernement d’Ariel Henry, peu de temps apr?s avoir sign? l’accord du 11 septembre <>.

La PNH rend hommage aux policiers tu?s dans l’exercice de leurs fonctions

La Police nationale d’Ha?ti (PNH) a organis?, le jeudi 6 janvier 2022, une c?r?monie ? l’acad?mie de police pour rendre hommage aux policiers qui ont perdu leur vie dans l’exercice de leurs fonctions. Lors de son discours de circonstance, le directeur de la PNH, Frantz Elb?, a promis que la PNH continuera de fournir un accompagnement aux familles des policiers victimes. Cette activit? ? laquelle a pris part le Premier ministre Ariel Henry a ?t? l’occasion pour des policiers de recevoir des plaques d’honneur pour le travail accompli au sein de l’institution au cours de l’ann?e 2021.

R?union du MENFP autour des enjeux du syst?me ?ducatif ha?tien

Le titulaire du minist?re de l’?ducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), Nesmy Manigat, a organis?, le jeudi 6 janvier 2022, une r?union du cabinet ?largi dans le cadre des discussions sur les enjeux du syst?me ?ducatif du pays. Les ?changes portaient notamment sur les actions permettant d'<>, a indiqu? le MENFP sur sa page Facebook.

Tension et entrave ? la circulation jeudi au niveau de Saint-Marc

La route nationale num?ro 1 a ?t? bloqu?e ? Saint-Marc, le jeudi 6 janvier 2022, cr?ant une situation tr?s difficile pour les voyageurs du grand Nord. Des manifestants, s’identifiant comme ?tant des employ?s de la douane, ont dress? des barricades et utilis? toutes sortes de v?hicules pour obstruer la circulation dans le cadre d’un mouvement de protestation visant le retrait de la d?cision administrative de l’ancien gouvernement de Joseph Jouthe, ayant interdit, par le pass?, le d?douanement des objets et mat?riel particulier au port de la cit?. Les initiateurs, qui disent envisager <>, entendent <> qui, estiment-ils, aura des impacts n?gatifs sur la situation ?conomique de la population saint-marcoise.

Le repr?sentant du CASEC de rivi?re froide d?c?de de ses blessures ? l’arme blanche

Le responsable du CASEC de la premi?re section de rivi?re froide, de la commune de Carrefour, Jean Samuel Ac?us, a rendu l’?me dans la soir?e du 5 janvier 2022 des suites de ses blessures ? l’arme blanche. M. Ac?us a ?t? bless? ? coups de machette le 3 janvier dernier par le d?nomm? Jeannot. Ce dernier, qui avait pr?alablement bless? trois autres personnes, a ?t? l’objet d’une plainte d?pos?e contre lui par l’une des victimes. Jeannot, arm? d’une machette, a bless? le dirigeant du CASEC qui a voulu arbitrer l’affaire. Selon ce qui a ?t? rapport? au journal, Jeannot a ?t? lynch? par des citoyens de la zone.