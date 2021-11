Les remous de l’actualite

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Assassinat de Jovenel Moise : l’ancien ministre de la Justice Paul Denis auditionne par le juge Garry Orelien

L’ex-ministre de la Justice et de la Securite publique Paul Denis a repondu le mercredi 24 novembre 2021 aux questions du juge Garry Orelien, charge d’instruire le dossier d’assassinat de l’ancien president Jovenel Moise. Ayant fait l’objet d’un mandat d’amener dans le cadre dudit dossier, l’ex-titulaire du MJSP a du se mettre a couvert, a-t-il avoue, a l’issue de l’audition. Il n’a pas cache son soulagement quant a la levee du mandat emis contre lui, ajoutant qu’il se met a la disposition de la justice dans le cadre de cette affaire.

L’ANAMAH appelle a doter les juridictions de magistrats instructeurs legalement nommes

L’Association nationale des magistrats haitiens (ANAMAH) demande aux autorites du pays de trouver la meilleure voie possible de doter les juridictions de magistrats instructeurs legalement nommes. Cette action faciliterait enormement, a la population, l’acces a la justice, <>, souligne-t-elle dans une note. L’ANAMAH estime que le Conseil superieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) ne peut, a lui seul, satisfaire au processus de renouvellement des mandats et celui de nomination de nouveaux magistrats >>.

Kidnapping : mouvement de protestation a Delmas contre l’enlevement d’un employe du Laboratoire national du MSPP

Des employes du Laboratoire national du ministere de la Sante publique et de la Population (MSPP) ont organise, le mercredi 24 novembre 2021, un mouvement pour protester contre l’enlevement de Sylvestre Bijoux. Les protestataires, qui reclamaient la liberation de leur collegue, ont bloque la circulation sur la route de Delmas 33, aux abords des locaux de l’hopital de La Paix. Les activites au laboratoire ont ete suspendues et seront reprises apres la liberation de la victime, ont-ils fait savoir. Sylvestre Bijoux, un des chauffeurs du Laboratoire, a ete kidnappe le 19 novembre dernier.

Paralysie de la circulation un peu partout ce mercredi a la suite du kidnapping de quatre personnes la veille

Un mouvement de protestation a ete constate en plusieurs endroits a la mi-journee du mercredi 24 novembre 2021, a la rue Capois, a l’avenue Christophe et dans les environs. Les protestataires ont erige des barricades de pneus enflammes, reclamant la liberation de quatre personnes enlevees le mardi 23 novembre. Parmi les kidnappes figure James Philistin, frere du journaliste Marc Guerson Philistin.

Meteo : des pluies orageuses prevues sur Haiti du mercredi 24 au vendredi 26 novembre

Des averses parfois moderees et des orages epars sont attendus au pays, en fin d’apres-midi et en soiree, du mercredi 24 au vendredi 26 novembre 2021, a indique un bulletin de l’Unite hydrometeorologique d’Haiti (UHM). Les departements concernes par ces precipitations sont la Grand ‘Anse, le Sud-Est, l’Ouest, le Nord, le Nord-Ouest, le Nord-Est, l’Artibonite et le Centre.

Des organisations syndicales souhaitent un ajustement du salaire minimum

Il n’y a aucun ajustement du salaire minimum depuis au moins deux ans, deplorent des organisations syndicales, dans un communique en date du 23 novembre. L’article 137 du code du travail prevoit un ajustement de salaire chaque fois que le taux d’inflation atteint le seuil de 10%, rappellent la Confederation des travailleurs des secteurs public et prive, la Confederation des travailleurs haitiens, la Centrale nationale des ouvriers haitiens, entre autres. Le salaire minimum journalier pour les ouvriers de la sous-traitance est de 500 gourdes. Ces organisations syndicales tirent aussi la sonnette d’alarme sur <>.

Rencontre entre les haut grades de la PNH sur la situation securitaire du pays

Le directeur general de la Police nationale d’Haiti, Frantz Elbe, a organise une reunion elargie, le mardi 23 novembre 2021, autour de la situation securitaire du pays et le plan de securite pour la periode des fetes de fin d’annee. L’inspecteur general de la PNH, Fritz Saint-Fort, les directeurs de la DCPJ, la DCPA et la DCASG , les onze directeurs departementaux ainsi que plusieurs autres cadres de l’institution policiere ont pris part a cette reunion. L’avancement en grade du personnel policier et le concours d’une nouvelle cohorte de commissaires prevu pour le debut de decembre 2021 ont egalement ete abordes lors des discussions.

Armand Joseph Jules represente Matris Liberasyon au sein du Conseil national de transition

L’organisation politique Matris Liberasyon informe avoir fait choix du militant Armand Joseph Jules pour la representer au sein du Conseil national de transition (CNT) dont la formation est en cours. Des organisations de la societe civile et politiques ont deja designe plus d’une vingtaine de personnalites pour faire partie du CNT, avait fait savoir le Bureau de suivi de l’accord du 30 aout 2021, lors d’une conference de presse, le mardi 16 novembre dernier.