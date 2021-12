Les remous de l’actualite

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La militante Novia Augustin a ete liberee contre rancon

La militante en droits humains Novia Augustin a recouvre sa liberte dans la soiree du mardi 7 decembre 2021, a appris le journal. Cette liberation a ete obtenue contre une rancon dont le montant n’a pas ete communique. Rappelons que la dirigeante de la Federation des organisations de femmes pour l’egalite des droits humains ((FEDOFEDH) a ete kidnappee le 3 decembre 2021 a Delmas 75.

Trois suspects de trafic de stupefiants apprehendes par la BLTS

Trois ressortissants italiens ont ete interpelles, le mardi 7 decembre, par des agents de la Brigade de lutte contre le trafic des stupefiants (BLTS), a l’aeroport international Toussaint Louverture, a fait savoir la Police nationale d’Haiti via son compte Twitter. Ces individus repondant aux noms de Kenneth Madukanze, Peter Idibagen et Bandiougou Bagayoko transportaient des corps etrangers dans leurs intestins, d’apres les resultats d’une radiographie, a indique la PNH, affirmant qu’une enquete est deja ouverte sur l’affaire.

Francis Ford Coppola rejoint l’equipe <> de Gessica Geneus

Le realisateur americain Francis Ford Coppola s’est allie, le mardi 7 decembre 2021 a la tete pensante de <> comme producteur executif. Alors que le film de Gessica Geneus se presentera dans la categorie <>, le producteur oscarise a cinq reprises se met aux commandes de la campagne de recompense. <>, a confie le cineaste au media americain Deadline.

Jean Philippe Brun promu directeur general de la Digicel

De directeur commercial a directeur des operations, Jean Philippe Brun est promu au poste de directeur general de la compagnie de telephonie mobile, Digicel le mercredi 8 decembre 2021. Il devient le premier citoyen haitien a occuper ce poste depuis l’implantation de la compagnie en Haiti. M. Brun travaille au sein de l’institution depuis 14 ans.

La nouvelle secretaire d’Etat a l’Alphabetisation installee dans ses fonctions

Le ministre de l’Education et de la Formation professionnelle, Nesmy Manigat, a procede a l’installation de Sandra Jacques Suzette Michel Saint-Georges comme nouvelle secretaire d’Etat a l’Alphabetisation, le mardi 7 decembre 2021. La ceremonie a eu lieu au local de l’Inspection generale de l’Education, a Delmas. Lors de sa prise de parole, le ministre a souligne l’importance de l’alphabetisation en ce qui a trait a sa contribution sur le changement du systeme educatif haitien et au developpement du pays.

Michel Soukar sort son nouveau livre, <>

L’ecrivain Michel Soukar annonce la sortie, le mardi 14 decembre prochain, de son nouveau livre intitule << Antenor Firmin (1850-1911), de la collection Textes retrouves, edite par C3 Editions. A l'occasion, l'auteur donnera une conference de presse a la salle de conference Michel Soukar a compter de 11h a.m.

Combite pour la paix et le developpement, recipiendaire d’un prix international en droits de l’homme

Le prix international des droits de l’homme de la Republique francaise a ete octroye au Combite pour la paix et le developpement (CPD), a l’occasion de la Journee mondiale des droits de l’homme, le vendredi 10 decembre 2021. Ce prix <>, rappelle le CPD dans un communique. Il represente une vitrine mondiale qui valorise les actions de terrain et les activites innovantes de la societe civile. Un projet assorti de son programme d’action intitule <> lui a valu cette distinction.

La FOLONHA et Haiti Tec s’associent en vue de former des jeunes demunis du pays

La Fondation Lorquet pour une nouvelle Haiti (FOLONHA) et l’ecole professionnelle Haiti Tec ont signe, le mardi 7 decembre 2021, un protocole d’accord de partenariat visant la promotion des metiers techniques. Les organisations signataires de ce protocole entendent permettre aux jeunes demunis d’apprendre un metier. <>, a fait savoir Joel Lorquet, membre-fondateur-conseiller de la FOLONHA, lors de la ceremonie de signature, au parc industriel Sonapi.

Le RHJS forme des journalistes sur les determinants de la sante et autres

Le Reseau haitien des journalistes de la sante (RHJS) a organise, les 4 et 5 decembre 2021, deux journees de formation au benefice de 25 journalistes et influenceurs/influenceuses de la zone metropolitaine. Cette activite s’est tenue au local RHJS a la rue Camille Leon, Turgeau, autour du theme << Les fondamentaux du journalisme, les determinants de la sante et la securite alimentaire. Financees par le Fonds canadien d'initiatives locales (FCIL), ces seances de formation intensives participent de la premiere d'une serie de six seances qui seront organisees a Saint-Marc (Artibonite), au Cap-Haitien (Nord), a Miragoane (Nippes), aux Cayes (Sud) et a Jeremie (Grand-Anse) tout au long du mois de decembre 2021.

Une avocate du barreau d’Haiti sacree championne ex aequo au concours international d’art oratoire

Me Lovely Jean-Louis, une jeune avocate haitienne, a remporte le concours international d’art oratoire ex aequo avec la representation du Gabon le vendredi 3 decembre 2021 lors du 35e congres de la Conference internationale des barreaux (CIB) a Libreville. Ce concours international d’art oratoire est organise chaque annee par la Conference internationale des barreaux de tradition juridique commune (barreaux francophones). Il est ouvert a tous les avocat(e)s de moins de 35 ans presentes par leur ordre.