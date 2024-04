15 avril 1845 : décès de Philippe Guerrier, président d’Haïti

​

Nous sommes le lundi 15 avril 2024.

15 avril 1845 : Décès de Philippe Guerrier Président d’Haiti du 8 Mai 1844 au 15 avril 1945. D’après son médecin, le décès est dû à une attaque “d’hydrothorax avec commencement d’hydrocéphale”. Il sera remplacé le lendemain de sa mort par Louis Pierrot.

15 avril 1502 : Débarquement dans l’île de l’Espagnol Nicolas Ovando:

Homme au coeur d’acier, Nicolas Ovando réussit en peu de temps, à travers un génocide systématique, à détruire la population aborigène et àr éduire les rescapés à l’esclavage. Il importa également les premiers esclaves noirs d’Afrique.

15 avril 1876 : Une émeute éclata à Port-au-Prince et se solda par la mort de Septimus Rameau:Ecoeurés par l’assassinat du sénateur Brimard Brice et le suicide du général Momplaisir onze mois plus tôt, les Port-au-Prince déjà scandalisés par les opérations financières douteuses du tandem Domingue-Rameau, se révoltèrent. Septimus Rameau, le de facto vice- président et neveu du président Domingue fut lynché. Ce dernier eut juste le temps de demander l’asile au Consulat français.

15 avril 1941: Election d’Elie Lescot par l’Assemblée nationale:

Des quatres candidats (Jean-Price Mars, Thimothé Paret, Amicar Duval, Elie Lescot), le choix de l’Assemblée nationale se porta sur Élie Lescot, ancien ministre de l’intérieur de Sténio Vincent, ancien ambassadeur aux États- Unis et en République Dominicaine et sénateur au moment de son élection.

