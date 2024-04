24 avril 1970 : des Garde-Côtes, sous le commandement du colonel Octave Cayard, se soulèvent contre François Duvalier

​

Les éphémérides du jour : les fêtes nationales, les événements marquant l’histoire d’Haïti, les proverbes… l’agence en ligne Juno7 vous apporte un rafraîchissement de la mémoire.

Nous sommes le mercredi 24 avril 2024

24 avril 2018 : le premier ministre Jack Guy Lafontant procède à l’installation de cinq nouveaux ministres au sein du gouvernement. Il s’agit de Guy André François, Ministre des Haïtiens Vivant à l’Etranger (MHAVE) ; Guyler C. Delva, Ministre de la Culture et de la Communication (MCC) ; Joubert Angrand, Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) ; Jean Roody Aly, Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP) et Jean-Marie R. Brunet, Ministre de l’Interieur et des Collectivités Territoriales (MICT).

24 avril 2019 : six personnes sont assassinées et une vingtaine d’autres blessées dans le quartier de Carrefour Feuilles lors d’une attaque perpétrée par un groupe d’individus armés, dirigé par le chef de gang Tije ainsi connu.

24 avril 2020 : la cellule scientifique de gestion de la crise sanitaire demande au gouvernement haïtien de se préparer à une possible vague massive de contamination au Covid-19. « 3 millions de personnes, soit 25% de la population, pourraient être infectées et seraient asymptomatiques. Nous pourrions enregistrer 20 mille morts et plus, si des dispositions strictes ne sont pas observées », avait avertit le Dr. Patrick Dély, coordonnateur de cette entité de gestion de la crise sanitaire.

24 avril 1966 : visite de l’Empereur Hailé Sélassié en Haïti. La visite de Hailé Sélassié, considéré comme le descendant du Roi Salomon et de la Reine de Saba, monopolisa toute l’énergie du président François Duvalier en cette fin d’avril. Sous son ordre, la ville de Port-au-Prince a été pavoisée aux couleurs nationales et éthiopiennes et un arc a été dressé à l’angle de la Route de Delmas et du Boulevard Jean Jacques Dessalines.

24 avril 1970 : mutinerie des Garde-Côtes d’Haïti. Sous le commandement du colonel Octave Cayard, une centaine de garde-côtes se soulèvent contre le président François Duvalier et lui ordonnent d’abandonner la présidence. 24 heures plus tard et à court de munitions, ils prennent le large vers Guantanamo, Cuba à bord de trois navires.

