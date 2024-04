​

​

6 Avril 1957 : installation d’un conseil exécutif, le troisième gouvernement après le départ de Paul Eugène Magloire.

Les éphémérides du jour : Les fêtes nationales, les événements marquant l’histoire d’Haïti, les proverbes… l’agence en ligne Juno7 vous apporte un rafraîchissement de la mémoire. Nous sommes le samedi 6 avril 2024.

6 Avril 1795: Décès D’Etienne Polvérel

Membre de la deuxième commission civile qui comprenait deux autres membres (Sonthonax et Ailhaud), Polvérel fut, avant la Révolution, syndic des États de Navarre, puis en 1791, accusateur public du premier arrondissement de Paris.” Son décès survint pendant les débats du procès qui lui avaient intenté ainsi qu’à Sonthonax à son retour de Saint Domingue, les partisans des colons.

6 Avril 1811 : Edit créant et réglementant la noblesse du royaume du Nord

Cette noblesse fut composée de princes, de comtes de barons et de chevaliers. Un domaine rural fut attribué aux nobles à titre de fief avec droit de propriété concédés uniquement aux enfants mâles et légitimes par droit d’aînesse.

6 avril 1862 : naissance de Philippe Sudre Dartiguenave

Philippe Sudre Dartiguenave, né le 6 avril 1862 à Anse-à-Veau et mort dans la même ville le 8 juillet 1926, est un avocat, écrivain et homme politique haïtien qui fut député puis sénateur avant d’être propulsé président de la République du 12 août 1915 au 15 mai 1922.

6 Avril 1957 : installation d’un conseil exécutif, le troisième gouvernement après le départ de Magloire

Formé la veille, ce conseil remplaça le gouvernement du président provisoire, Frank Sylvain, élu par l’assemblée nationale deux mois plus tôt (7 février 1957). De la démission de ce dernier à ce jour, l’armée à travers son chef d’état major, le général de brigade Léon Cantave, dirigea le pays.

6 Avril 1997 : élections pour le renouvellement du tiers du Sénat et les CASECs

Le résultat de ce scrutin qui s’est déroulé dans climat apparemment calme et en présence d’observateurs de l’ONU, a été contesté par un secteur politique qui accusait les responsables de fraude en faveur du parti de Jean-Bertrand Aristide. Le premier ministre Rosny Smart démissionnerait en signe de protestation.

6 avril 2017: Le Chargé d’Affaires de l’Ambassade des Etats-Unis visite le Sud d’Haïti, six mois après le passage du cyclone Matthew

Six mois après le passage du cyclone Matthew, le Chargé d’Affaires de l’Ambassade des Etats-Unis en Haïti, M. Brian Shukan, s’est rendu dans le Sud du pays pour évaluer l’assistance de l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID), visant à supporter la réponse et le redressement dans la région. Les États-Unis sont le plus grand donateur en ce qui concerne les interventions d’urgence suite au passage du cyclone Matthew, pour avoir fourni une aide humanitaire évaluée à date à plus de $101.3 millions, laquelle a été distribuée à travers plus de 20 organisations locales et agences de l’Organisation des Nations-Unies (ONU).

A lire aussi :

Les services des Douanes saisissent une cargaison d’armes illégales dans le port du Cap-Haïtien