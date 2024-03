Attaque armée contre la BRH: les malfrats repoussés par les forces de l’ordre

​

Des agents de l’ordre ont repoussé le lundi 18 mars, des individus armés qui ont attaqué la BRH

Le lundi 18 mars 2024 dans la soirée, des individus armés ont attaqué les locaux de la Banque de la République d’Haïti (BRH) à l’Angle des Rues Pavée et du Quai, Port-au-Prince. Sur son compte X, l’institution a confirmé que les forces de l’ordre et l’équipe de sécurité ont réagi avec professionnalisme et efficacité en repoussant les malfrats.

“Nous tenons à informer le public en général que, face à un incident survenu hier à proximité des locaux de la BRH à la rue Pavée, les forces de l’ordre et l’équipe de sécurité de l’institution ont réagi avec professionnalisme et efficacité”

Toutefois, la BRH se dit profondément reconnaissante envers ses agents et la police nationale pour leur vigilance et leur engagement constant à protéger la communauté tout en précisant que la sécurité de nos opérations et la protection de nos employés restent notre priorité absolue.

À l’heure actuelle, la rédaction de Juno7 n’est en mesure de confirmer s’il y a des victimes dans le camp de ces gangs qui contrôlent 80% de Port-au-Prince selon les données de l’Organisation des Nations-Unies.

Face à cette situation alarmante en Haïti ces derniers temps, la Conférence des Évêques catholiques d’Haïti appelle à mettre fin aux violences en Haïti, à la paix et à la réconciliation.

La CEH dit encourager également les efforts de tous les secteurs et de toutes les forces vives de la Nation en vue de trouver un dénouement à la crise actuelle et rétablir la paix et la sécurité pour tous les fils et toutes les filles de la Nation haïtienne, en dotant le pays d’une forme de gouvernement inclusif de transition.

