Bedjine est-elle vraiment la queen de la musique du moment ?

Marie Bedjine Love David est-elle vraiment la queen de la musique du moment ?

Dans le panorama musical haïtien, une voix émerge avec une puissance : Marie Bedjine Love David plus connue sous le nom de Bedjine. Cette chanteuse à sensation capture les cœurs de plusieurs mélomanes grâce à ses différentes chansons qui tournent en boucle sur les ondes des médias et sur les plateformes musicales.

Née à Port-au-Prince en janvier 1998, Bedjine a toujours été attirée par la musique depuis son plus jeune âge. En moins de cinq ans, la jeune chanteuse a déjà réussi à se faire une place dans l’industrie musicale haïtienne. Certains tendent même à la comparer avec d’autres artistes en raison du succès de ses chansons qui se transforment en des hits.

Son portrait est celui d’un artiste qui a eu l’audace de faire équipe avec K-dilak. Ensemble, ils ont formé un duo remarquable et redoutable dans le paysage musical haïtien. La voix imposante et vibrante de Bedjine transporte les auditeurs à travers les chansons tant appréciées par le public qui fait souvent l’éloge de ce binôme sans pour autant rater l’occasion de le critiquer… à tort ou à raison.

Mais c’est sur les plateformes que Bedjine brille plus particulièrement. Le nombre de personnes ayant visité ces pages parle pour elle avec plusieurs millions de vues sur YouTube. Ses clips captivent les mélomanes. Ses chansons, imprégnées de rythmes entraînants et de paroles faciles à retenir ou fredonner, font d’elle une artiste en develloppement.

Parlant de chiffres, le morceau “Tout va bien” a déjà été vu 26 Millions de fois sur YouTube en l’espace d’un an. Invitée sur le nouvel album du groupe Ekip sur le titre “Separasyon”, ce tube a atteint les six millions de vues trois mois après sa sortie. “M anvi Bo w” 8 millions en 7 mois, “Koupab” avec le groupe KAÏ est quand à lui à 15 millions de vues sur deux ans. Le Megahit “Pouki n te marye” en duo avec K-Dilak affiche plus de 25 millions de vues en trois ans alors que la chanson “Kitanago” en est à 13 millions de vues.

Par ailleurs, en tant qu’étoile montante dans cette industrie, l’artiste suscite l’admiration et l’enthousiasme partout où elle se produit. Son talent et sa motivation poussent certaines personnes à la placer ces deux dernières années au sommet de l’industrie musicale haïtienne. Un sujet qui commence à faire débat auprès des professionnels. Certains préfèrent ne pas se prononcer et attendent de voir si la jeune chanteuse sera toujours présente au devant la scène avec son coéquipier K-dilak dans les années à venir.

Toutefois, que ce soit sur scène ou à l’écran, Bedjine incarne l’esprit vibrant et la passion débordante de la musique haïtienne. Sa présence charismatique sur scène et sa connexion profonde avec son public créent une atmosphère magique à chaque soirée. Qu’il s’agisse de petites salles intimes ou lors de grands festivals, l’artiste captive son auditoire avec sa voix puissante et son énergie contagieuse.

Son ascension fulgurante annonce une carrière musicale prometteuse et une influence durable dans l’industrie du disque. C’est quasi une certitude que Bedjine va continuer à illuminer le secteur avec sa musique. Bedjine est-elle vraiment la queen de la musique haïtienne? À vous de répondre.

