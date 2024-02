Donald Trump condamné à payer une amende de 355 millions de dollars pour fraude

​

L’ancien président américain, Donald Trump comdamné à payer une amende de 355 millions de dollars américains pour fraude.

Au terme d’un procès hautement médiatisé qui aura duré près de deux mois et demi, le juge Arthur Engoron a condamné le vendredi 16 février 2024, l’ex-président Donald Trump à payer une amende de 355 millions de dollars américains, et ce, pour complot visant à manipuler les comptes de son empire immobilier.

Dans la foulée, le juge a imposé au milliardaire une interdiction d’occuper un poste dans une entreprise new-yorkaise pour une période de trois ans. La même sanction frappe également pour deux ans les deux fils de l’ancien président, Donald Trump fils et Eric Trump. Ce dernier est le directeur général de la Trump Organization.

Le jugement vient donc compromettre la capacité d’un membre de la famille Trump à diriger l’entreprise à court terme.

Mercredi, sur son réseau social, l’ex-président avait pressenti ce verdict en s’insurgeant d’avance, en lettres capitales, devant un “jugement malhonnête” qui marquera un “jour sombre et triste pour le système de justice de l’État de New York”.

Cette condamnation pourrait en effet avoir des conséquences sismiques sur l’empire de Donald Trump, a indiqué il y a quelques semaines Elliot Williams, ex-procureur fédéral et analyste sur les ondes du réseau CNN, en évoquant la perte pour l’organisation de toute capacité significative à faire des affaires à New York, une sanction bien plus dommageable qu’une peine de prison, selon lui.

La justice new-yorkaise a lancé des poursuites au civil contre l’ex-président et meneur dans l’actuelle course à l’investiture républicaine en l’accusant d’avoir gonflé pendant des années la valeur des actifs de son empire immobilier de manière à obtenir des banques et des compagnies d’assurances des prêts plus généreux ou des taux plus bas. Le procès qui s’est amorcé en octobre dernier cible également deux anciens dirigeants de la Trump Organization, Allen Weisselberg et Jeff McConney.

