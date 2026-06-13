Haïti adopte un budget rectificatif de 360,3 milliards de gourdes pour l’exercice 2025-2026 

Le gouvernement de transition augmente de 4,3 % l’enveloppe budgétaire afin de financer la sécurité, les élections et la relance économique.

Le gouvernement haïtien a adopté un budget rectificatif de 360,3 milliards de gourdes pour l’exercice fiscal 2025-2026, soit une hausse de 4,3 % par rapport au budget initial, selon un document du ministère de l’Économie et des Finances.

Réuni en Conseil des ministres, l’exécutif a indiqué que cette révision budgétaire vise principalement à soutenir trois priorités stratégiques : le rétablissement de la sécurité publique, l’organisation des élections et la stabilisation macroéconomique du pays.

Cette décision intervient dans un contexte économique difficile marqué par la persistance de fragilités structurelles. Le gouvernement a revu à la baisse ses prévisions de croissance économique, anticipant désormais une contraction du produit intérieur brut (PIB) de 1,9 % pour l’exercice en cours, contre une prévision initiale de croissance de 0,3 %. Les autorités soulignent toutefois que cette contraction devrait être moins prononcée que celle enregistrée en 2024-2025.

Au-delà des dépenses liées à la sécurité, le budget rectificatif prévoit également des ressources pour renforcer les programmes sociaux, améliorer l’accès aux services de base, poursuivre les investissements dans les infrastructures et soutenir la relance du secteur agricole.

Selon les chiffres publiés par le ministère, les ressources domestiques représenteront 80,1 % du financement total du budget, soit 288,7 milliards de gourdes. Les recettes fiscales collectées par la Direction générale des impôts (DGI) et l’Administration générale des douanes (AGD) constitueront la principale source de financement, avec 243,1 milliards de gourdes.

Les dons et emprunts devraient atteindre 70 milliards de gourdes, représentant près de 19,4 % de l’enveloppe globale. Le gouvernement prévoit également de mobiliser des ressources supplémentaires à travers des émissions de bons du Trésor ainsi qu’un financement de la Banque de la République d’Haïti (BRH).

Du côté des dépenses, les dépenses courantes s’élèvent à 213,7 milliards de gourdes, soit 59,3 % du budget total. Les dépenses de personnel représentent à elles seules 31,5 % de l’enveloppe globale, tandis que les dépenses de biens et services comptent pour 19,5 %.

Les dépenses de capital, destinées notamment aux investissements publics, atteignent 146,6 milliards de gourdes, soit 40,7 % du budget. Une part importante de ces ressources sera consacrée aux programmes et projets liés à la sécurité publique, dont les crédits augmentent de plus de 30 % par rapport au budget initial.

Dans son communiqué, le gouvernement affirme que ce budget rectificatif reflète sa volonté de maintenir une gestion rigoureuse des finances publiques tout en répondant aux urgences nationales. Les autorités estiment que ces ajustements permettront de soutenir la stabilité macroéconomique et de favoriser une reprise durable de l’activité économique malgré les défis sécuritaires et sociaux auxquels le pays demeure confronté.

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