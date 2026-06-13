Haïti – Écosse : les Grenadiers lancent leur Mondial 2026 face à un adversaire favori sur le papier 

Pour leur entrée en lice dans le groupe C de la Coupe du monde 2026, les Grenadiers affrontent l’Écosse au Gillette Stadium avec l’ambition de créer la surprise.

Haïti entre dans le vif du sujet. Les Grenadiers disputent leur premier match de la Coupe du monde 2026 face à l’Écosse, ce samedi, au Gillette Stadium de Foxborough, dans le Massachusetts.

Ce duel du groupe C oppose deux sélections aux profils différents. L’Écosse arrive avec un meilleur classement mondial et une expérience plus régulière du haut niveau européen. Haïti, de son côté, aborde cette rencontre avec l’envie de bousculer les pronostics et de marquer les esprits dès son entrée dans la compétition.

Sur le papier, l’Écosse part favorite. Classée 42e au classement FIFA, la sélection dirigée par Steve Clarke devance largement Haïti, actuellement 83e. Mais dans une Coupe du monde, surtout lors d’un premier match de groupe, les écarts statistiques ne racontent jamais toute l’histoire.

Pour les Grenadiers, l’enjeu est clair : réussir leur départ dans un groupe C relevé, qui comprend également le Brésil et le Maroc. Un résultat positif face à l’Écosse permettrait à Haïti de prendre confiance avant la suite de la compétition.

La rencontre pourrait se jouer sur plusieurs détails : la gestion des transitions, les coups de pied arrêtés, la discipline défensive et la capacité d’Haïti à exploiter les espaces dans le dos de la défense écossaise.

Sofascore souligne qu’il n’existe pas de précédent récent entre Haïti et l’Écosse dans ses données. Ce manque d’historique direct rend l’affiche encore plus ouverte, car les deux équipes devront rapidement s’adapter au rythme et aux intentions de l’adversaire.

Côté haïtien, Wilson Isidor est présenté comme l’un des joueurs à suivre. L’attaquant, valorisé à 18,5 millions d’euros selon Sofascore, représente une menace importante par sa vitesse, ses appels et sa capacité à attaquer la surface. Dans un système à deux attaquants, il pourrait jouer un rôle essentiel dans les contres haïtiens.

Frantzdy Pierrot devrait également peser dans le secteur offensif par sa puissance physique et son jeu dos au but. Au milieu, Jean-Ricner Bellegarde et Ruben Providence pourraient être déterminants dans la progression du ballon et la transition entre défense et attaque.

En face, l’Écosse pourra compter sur plusieurs cadres expérimentés, dont Scott McTominay, John McGinn et Andy Robertson. McTominay, valorisé à 38 millions d’euros, demeure l’un des principaux dangers écossais par sa présence dans les deux surfaces et ses projections offensives.

Les Écossais pourraient chercher à imposer leur rythme par les côtés, les centres et les coups de pied arrêtés. Sofascore note d’ailleurs une tendance récente à des matchs écossais riches en corners, un aspect que la défense haïtienne devra surveiller de près.

Le match sera dirigé par l’arbitre algérien Mustapha Ghorbal, habitué des grandes compétitions internationales. Sa gestion du tempo pourrait avoir une influence dans une rencontre où l’intensité et les duels risquent d’être nombreux.

Pour Haïti, ce premier rendez-vous mondial dépasse le simple cadre sportif. Il représente un moment de fierté nationale pour un pays qui traverse de profondes difficultés, mais dont la sélection continue de porter un message d’espoir, de résilience et d’unité.

Face à l’Écosse, les Grenadiers savent qu’ils ne seront pas favoris. Mais ils disposent d’arguments pour déranger leur adversaire : vitesse, engagement, solidarité et confiance retrouvée après une préparation encourageante.

Au Gillette Stadium, Haïti aura l’occasion d’écrire une nouvelle page de son histoire footballistique. Une bonne entame face à l’Écosse pourrait changer la dynamique du groupe C et donner aux Grenadiers l’élan nécessaire pour aborder les prochains défis contre le Brésil et le Maroc.

À lire aussi : Football haïtien : sélections, compétitions et enjeux du sport national