American Airlines reprendra ses vols vers Haïti en novembre avec une liaison quotidienne vers Cap-Haïtien 

Après plus d’un an d’interruption, la compagnie américaine relancera sa desserte entre Miami et Cap-Haïtien. Aucun retour à Port-au-Prince n’est toutefois prévu pour le moment.

La compagnie aérienne American Airlines⁠￼ a annoncé la reprise de ses vols vers Haïti à compter du 1er novembre 2026 avec le retour d’une liaison quotidienne sans escale entre Miami et Cap-Haïtien. Cette décision met fin à plus d’une année de suspension des opérations aériennes vers le pays.

Selon la compagnie, cette reprise concernera exclusivement le nord d’Haïti. Les vols vers Port-au-Prince demeurent suspendus en raison des préoccupations liées à la sécurité et à la situation persistante dans la région métropolitaine.

American Airlines exploitera cette liaison à l’aide d’un Boeing 737 configuré avec 172 sièges, dont 16 en classe affaires et 156 en classe économique. La compagnie prévoit une fréquence quotidienne afin de répondre à la demande croissante des voyageurs entre Haïti et les États-Unis.

Dans son annonce officielle, American Airlines souligne que le marché haïtien représente actuellement le plus important marché de la Caraïbe non desservi par une compagnie aérienne américaine. La compagnie met également en avant l’importance de la communauté haïtienne vivant dans le sud de la Floride ainsi que les nombreuses possibilités de correspondance offertes depuis Miami vers d’autres villes américaines.

Cette décision intervient après plusieurs années marquées par des interruptions successives du trafic aérien vers Haïti. En décembre 2024, American Airlines avait suspendu indéfiniment ses vols vers Port-au-Prince à la suite des restrictions imposées par la Federal Aviation Administration (FAA) après plusieurs incidents sécuritaires impliquant des aéronefs civils.

Le retour d’American Airlines à Cap-Haïtien constitue une étape importante pour les échanges entre Haïti et sa diaspora, particulièrement dans le nord du pays où plusieurs compagnies aériennes ont récemment renforcé leur présence. Cette reprise devrait également faciliter les déplacements familiaux, les voyages d’affaires et certaines activités économiques entre Haïti et les États-Unis.

Malgré cette relance partielle, aucune date n’a été annoncée concernant une éventuelle reprise des opérations vers Port-au-Prince. La compagnie indique qu’elle continuera d’évaluer les conditions de sécurité avant toute décision concernant la capitale haïtienne.

À lire aussi : Situation en Haïti : état des lieux, enjeux et repères