Trois ans après sa création, Le Quotidien 509 dresse le bilan de son parcours et affiche ses ambitions 

Entre défis sécuritaires, pressions économiques et expansion numérique, le média revendique trois années de croissance et de résistance journalistique au service de l’information sur Haïti.

Trois ans après son lancement, Le Quotidien 509 poursuit son développement et affirme sa place dans le paysage médiatique haïtien. À l’occasion de cet anniversaire, sa coordonnatrice, Girovna Brice, a accordé une entrevue à Juno7 afin de revenir sur le parcours du média, ses réalisations et ses perspectives d’avenir.

Créé en juin 2023 dans un contexte marqué par la dégradation de la situation sécuritaire, l’instabilité politique, les difficultés économiques et les tensions diplomatiques entre Haïti et la République dominicaine, Le Quotidien 509 s’est donné pour mission de fournir une information rigoureuse, contextualisée et accessible sur les principaux enjeux nationaux et internationaux.

Selon Girovna Brice, l’objectif initial consistait à offrir un espace médiatique capable d’aller au-delà de la simple diffusion de l’actualité.

« Notre ambition était de créer un média capable non seulement d’informer rapidement, mais aussi d’expliquer, d’analyser et de documenter les transformations profondes que traversait le pays », explique-t-elle.

Dès sa création, le journal a adopté une ligne éditoriale axée sur la vérification des faits, l’analyse des enjeux institutionnels, diplomatiques et sécuritaires ainsi que la mise en perspective des événements affectant Haïti.

Basé entre Haïti et la République dominicaine, le média accorde également une attention particulière aux questions migratoires, aux droits humains et aux relations bilatérales entre les deux pays.

Pour sa coordonnatrice, l’indépendance éditoriale demeure l’un des principaux défis auxquels l’organisation a dû faire face.

Dans un environnement souvent marqué par des pressions politiques, économiques et sociales, Le Quotidien 509 affirme avoir privilégié la rigueur journalistique, le fact-checking et l’utilisation de documents officiels afin de préserver sa crédibilité auprès du public.

Au cours de ses trois premières années d’existence, le média a connu une croissance significative.

Parti d’une simple présence sur le réseau social X, il est progressivement devenu une plateforme suivie quotidiennement par des lecteurs en Haïti, en République dominicaine ainsi qu’au sein de la diaspora établie notamment aux États-Unis, au Canada et en France.

Selon les chiffres communiqués par l’organisation, plus de 6 700 articles ont été publiés depuis sa création grâce à la contribution d’une vingtaine de collaborateurs, majoritairement bénévoles.

Le média estime également avoir contribué à enrichir le débat public sur plusieurs dossiers liés aux questions diplomatiques, juridiques, institutionnelles et géopolitiques.

Le parcours n’a toutefois pas été exempt de difficultés.

L’équipe évoque notamment les conséquences de l’insécurité, les contraintes financières, l’instabilité des équipes sur le terrain, les défis liés à la transition numérique ainsi que le piratage du site internet et du compte TikTok du média.

Malgré ces obstacles, Le Quotidien 509 affirme poursuivre sa stratégie de développement.

Parmi les projets annoncés figurent le renforcement de la production audiovisuelle, le lancement de nouveaux podcasts, le développement d’émissions numériques et l’élargissement de l’offre multilingue destinée aux publics internationaux.

Le média prévoit également d’investir davantage dans la formation des journalistes, l’innovation éditoriale et le renforcement de sa structure organisationnelle.

Dans cette dynamique, un nouveau bureau doit prochainement être inauguré à Pétion-Ville, au Complexe Galeria.

Profitant de cet anniversaire, Girovna Brice a adressé un message de reconnaissance aux lecteurs, partenaires et collaborateurs qui ont accompagné le média depuis ses débuts.

Elle a également plaidé en faveur d’un meilleur accès aux données publiques et à l’information officielle, estimant que la transparence demeure un élément essentiel dans la lutte contre la désinformation.

« Ces trois années ne représentent pas seulement un anniversaire médiatique ; elles symbolisent aussi une forme de résistance journalistique, d’engagement citoyen et de confiance dans la capacité de l’information à contribuer au débat démocratique », conclut-elle.

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