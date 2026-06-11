Le PNCS présente sa mission lors d’une journée d’échanges sur l’accréditation des établissements privés 

Le Programme National de Cantines Scolaires a profité d’une rencontre organisée par le MENFP pour présenter ses critères d’intervention et son rôle dans le soutien à l’éducation en Haïti.

Le Programme National de Cantines Scolaires a participé, ce mercredi, à une journée d’échanges organisée par le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle autour du processus d’accréditation des écoles et universités privées en Haïti.

La rencontre, tenue à l’Hôtel Karibe, a réuni plusieurs acteurs du système éducatif haïtien afin de présenter leurs missions, leurs réalisations et les initiatives mises en œuvre pour renforcer l’accès à l’éducation dans le pays.

La délégation du PNCS était conduite par son coordonnateur général, Lucson Philemond.

Parmi les personnalités présentes figuraient également le ministre de l’Éducation nationale, Vijonet Démero, des représentants du Fonds National de l’Éducation, de l’Institut National de Formation Professionnelle, de l’Agence Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ainsi que plusieurs responsables du secteur éducatif.

Au cours de son intervention, Lucson Philemond a salué les efforts entrepris par le MENFP pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et renforcer la coordination entre les différentes institutions du secteur.

Le coordonnateur général a ensuite laissé la parole aux cadres du programme afin de présenter les principales missions du PNCS et son rôle dans le soutien à la scolarisation des enfants à travers le pays.

Le directeur de la programmation du PNCS, Wilbert Leblanc, a expliqué les critères utilisés pour sélectionner les établissements scolaires bénéficiaires du programme de cantines scolaires.

Selon lui, toute école souhaitant intégrer le programme doit déposer une demande officielle, être reconnue par le MENFP, être située dans une zone prioritaire et disposer d’infrastructures répondant aux exigences du programme.

Les établissements candidats doivent notamment disposer d’espaces adaptés pour le stockage des denrées alimentaires ainsi que de locaux permettant la préparation et la distribution des repas destinés aux élèves.

Les responsables du PNCS soulignent que ces critères visent à garantir la qualité du service offert aux enfants et à assurer une gestion efficace des ressources consacrées à l’alimentation scolaire.

À travers cette participation, le programme entend également mieux faire connaître son fonctionnement auprès des établissements scolaires et des différents partenaires du secteur éducatif.

Les autorités considèrent que les cantines scolaires jouent un rôle important dans l’amélioration des conditions d’apprentissage, la réduction de l’insécurité alimentaire et le maintien des enfants à l’école.

Cette journée d’échanges a également permis aux institutions participantes de renforcer leur collaboration autour des enjeux liés à l’éducation, à la formation et à l’accompagnement des établissements scolaires en Haïti.

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