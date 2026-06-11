Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé aux États-Unis pour soutenir les Grenadiers 

Le Premier ministre haïtien, Alix Didier Fils-Aimé, a quitté le pays ce jeudi à destination des États-Unis d’Amérique, où il assistera au premier match de la sélection nationale de football d’Haïti dans le cadre de la Coupe du Monde. La rencontre est prévue pour le samedi 13 juin.

Selon une note du Bureau du Premier ministre, cette visite vise à manifester le soutien du chef du gouvernement aux Grenadiers ainsi qu’à l’ensemble de la délégation haïtienne engagée dans cette compétition internationale.

Par sa présence à cet événement sportif majeur, Alix Didier Fils-Aimé entend accompagner l’équipe nationale dans cette étape importante qui suscite la fierté de nombreux Haïtiens à travers le monde. Le gouvernement souligne également que ce déplacement constitue un message d’encouragement adressé à la jeunesse haïtienne et au secteur sportif national.

Le Bureau du Premier ministre rappelle que le sport demeure un facteur de rassemblement et un vecteur d’espoir dans un contexte marqué par de nombreux défis pour le pays. À travers cette initiative, les autorités réaffirment leur attachement aux valeurs de paix, de fraternité, de respect mutuel, de stabilité et d’espérance.

Le gouvernement appelle par ailleurs la population à se mobiliser derrière la sélection nationale, présentée comme un symbole de courage, de détermination et de résilience pour l’ensemble de la nation.

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