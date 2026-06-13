Coupe du monde 2026 : les coupures d’électricité frustrent les supporters haïtiens à l’heure des matchs 

Alors que les Grenadiers s’apprêtent à disputer leur premier match de Coupe du monde depuis plus de cinquante ans, de nombreux habitants de Port-au-Prince dénoncent l’absence d’électricité pendant les rencontres du Mondial.

À quelques heures du match historique entre Haïti et l’Écosse à la Coupe du Monde de la FIFA 2026, l’enthousiasme des supporters haïtiens se heurte à une réalité bien connue : les coupures d’électricité.

Depuis le lancement officiel du tournoi le 11 juin 2026, de nombreux résidents de la région métropolitaine de Port-au-Prince affirment être privés d’électricité durant les principales affiches de la compétition.

Des habitants de Delmas, Lalue, Christ-Roi, Delmas 83, Delmas 95 et d’autres quartiers rapportent que les interruptions de courant surviennent régulièrement avant ou pendant les matchs, compliquant le suivi de l’événement sportif le plus regardé de la planète.

Pour beaucoup de supporters, cette situation est particulièrement frustrante alors qu’Haïti dispute sa première Coupe du monde depuis l’édition de 1974.

Les témoignages recueillis évoquent une population contrainte de multiplier les solutions alternatives pour suivre les rencontres.

Les ménages disposant de moyens financiers ont investi dans des panneaux solaires, des batteries de stockage ou des systèmes d’alimentation de secours afin d’assurer une autonomie énergétique minimale.

D’autres ont choisi des solutions collectives.

Dans plusieurs quartiers, des restaurants, des commerces, des espaces publics ou encore des résidences privées se transforment en lieux de rassemblement où les habitants se réunissent pour regarder les matchs sur un écran partagé.

Cette solidarité permet à de nombreux supporters de vivre ensemble les émotions du Mondial malgré les difficultés d’approvisionnement en électricité.

À l’approche de la rencontre entre Haïti et l’Écosse, l’attente est immense.

La qualification des Grenadiers à la Coupe du monde représente un événement historique pour tout le pays et suscite un fort sentiment de fierté nationale.

Pour de nombreux citoyens, pouvoir suivre ce rendez-vous dans de bonnes conditions dépasse le simple cadre du sport.

Dans les conversations, sur les réseaux sociaux et dans plusieurs quartiers de la capitale, un même souhait revient : que le courant soit disponible au moment où les Grenadiers entreront sur le terrain.

Les critiques se concentrent principalement sur Électricité d’Haïti, appelée par plusieurs citoyens à garantir un minimum de stabilité du service pendant les rencontres de la sélection nationale.

Au-delà du football, cette situation rappelle également les difficultés persistantes du secteur énergétique haïtien.

Malgré les défis, l’enthousiasme populaire autour de la Coupe du monde demeure intact.

Qu’ils suivent les matchs grâce à des panneaux solaires, à une génératrice, dans un restaurant ou chez des proches, les supporters haïtiens semblent déterminés à ne pas manquer ce moment historique.

Pour beaucoup, le retour des Grenadiers sur la scène mondiale constitue un rare motif de rassemblement national dans un contexte marqué par les difficultés économiques et sécuritaires.

Ce soir, pendant que les regards seront tournés vers le terrain, une autre attente accompagnera celle du résultat sportif : voir les lumières rester allumées assez longtemps pour permettre à tout un peuple de vivre pleinement ce rendez-vous avec l’histoire.

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