La BRH met en garde contre la vulnérabilité d’Haïti aux chocs pétroliers mondiaux 

Une nouvelle étude de la Banque centrale révèle que la dépendance énergétique du pays expose fortement la gourde, les réserves de change et les finances publiques aux crises internationales.

La Banque de la République d’Haïti a tiré la sonnette d’alarme sur la forte dépendance énergétique d’Haïti et ses conséquences potentielles sur l’économie nationale dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques mondiales.

Dans un document de travail publié par sa Direction de la Recherche en Économie et Finance (DREF), la Banque centrale analyse les effets des chocs pétroliers internationaux sur l’économie haïtienne et met en évidence les risques associés à la hausse des prix de l’énergie.

Intitulée « Dépendance énergétique et chocs pétroliers : Une analyse empirique de la transmission macroéconomique en Haïti », l’étude a été réalisée par les chercheurs Kensley Blaise, Jean Marie Cayemitte, Elie Israël, Lyssandre Léandre et Jean Gardy Victor.

Les auteurs soulignent qu’Haïti demeure entièrement dépendante des importations de produits pétroliers.

Le pays ne dispose actuellement ni de production nationale d’hydrocarbures ni d’infrastructures de raffinage capables de réduire sa dépendance aux marchés internationaux.

Selon les données présentées dans l’étude, les importations de produits pétroliers ont atteint environ 5,2 millions de barils au cours de l’exercice fiscal 2024-2025, pour une valeur estimée à 586,8 millions de dollars américains.

Cette dépendance expose directement l’économie haïtienne aux fluctuations des cours mondiaux de l’énergie.

Les chercheurs identifient le taux de change comme le principal canal de transmission des chocs pétroliers vers l’économie nationale.

Lorsque les prix du pétrole augmentent sur les marchés internationaux, les besoins en devises nécessaires au financement des importations énergétiques progressent également.

Cette pression accrue sur le marché des changes contribue à la dépréciation de la gourde, ce qui renchérit à son tour le coût des importations et accentue les déséquilibres macroéconomiques.

L’étude s’est également intéressée aux conséquences possibles des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, notamment autour des relations entre l’Iran et les États-Unis.

Dans le scénario le plus pessimiste élaboré par les chercheurs, la facture pétrolière d’Haïti pourrait augmenter de plus de 50 % au cours des deux derniers trimestres de l’exercice fiscal 2025-2026.

Selon cette projection, les dépenses consacrées aux importations de produits pétroliers passeraient de 280,8 millions à 423,6 millions de dollars américains.

Les auteurs estiment toutefois que les effets immédiats sur l’inflation pourraient demeurer relativement limités grâce au système actuel de fixation administrative des prix des carburants à la pompe.

Cette politique permet de contenir temporairement l’impact des fluctuations internationales sur les consommateurs.

Cependant, la BRH prévient que ce mécanisme peut générer à moyen terme des contraintes budgétaires importantes pour l’État.

L’étude souligne également les effets des chocs pétroliers sur la balance commerciale et les réserves internationales du pays.

Dans une économie fortement dépendante des importations et confrontée à un déficit commercial structurel, une hausse durable des prix du pétrole pourrait accentuer les pressions sur les réserves de change et limiter la marge de manœuvre des autorités monétaires.

Face à ces risques, les chercheurs recommandent de renforcer la surveillance du marché des changes et d’intégrer davantage les scénarios de stress énergétique dans les analyses économiques et financières.

Ils préconisent également le développement de mécanismes de gestion des risques permettant de réduire l’exposition de l’économie haïtienne aux fluctuations des marchés énergétiques mondiaux.

Pour la BRH, cette étude constitue l’une des analyses les plus approfondies réalisées à ce jour sur les effets macroéconomiques des chocs pétroliers en Haïti et met en lumière les défis structurels liés à la dépendance énergétique du pays.

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