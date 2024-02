La voix de Mikaben résonne sur l’album « Nu King » de Jason Derulo via le morceau « Ayo girl »

​

​

Jason Derulo rend hommage à Mikaben sur son album « Nu King » à travers la chanson « Ayo girl ».

L’artiste américain d’origine haïtienne Jason Derulo a dévoilé le vendredi 16 fevrier 2024 son cinquième album studio intitulé « Nu King » qui comporte 27 morceaux. L’artiste haïtien, Michael Benjamin dit Mikaben, décédé en 2022, est présent sur ce projet à travers la chanson « Ayo girl ». Sur cette musique classée en 21e position sur l’album, le Compas a reçu aussi un vibrant hommage.

En effet, la chanson « Ayo girl » est logé sur l’album dans le but de rendre un hommage bien mérité à Michael Benjamin, figure de proue de la musique haïtienne. La chanson a été remixée par le rappeur américain afin de lui donner un rythme de compas. Ce morceau dure moins de trois minutes et fait déjà plaisir aux internautes haïtiens en raison de la présence de Mikaben. La famille du défunt n’a pas raté l’occasion de remercier Jason Derulo qui a préservé l’héritage de l’artiste haïtien.

“Mikaben a beaucoup semé et son héritage continue à fleurir à travers sa musique. Merci Jason Derulo d’avoir honoré sa mémoire, rappelant ainsi à travers ce geste, que dans la vie, en agissant correctement nul effort n’est vain. Grâce à son caractère et à son éthique de travail, Mikaben continuera à briller pour toujours”, peut-on lire sur la page Facebook du défunt.

Cette chanson est remixée en anglais et en créole et donne une saveur particulière qui fait penser à la culture haïtienne. La voix de Mikaben et le rythme de compas enflamment déjà la toile. Les fans n’ont pas manqué de féliciter Jason Derulo qui a fait cette collaboration posthume en signe de respect à Mikaben qui est parti pour l’au-delà.

Mikaben est décédé subitement le samedi 15 octobre 2022, en France, dans la ville de Paris, à l’Accor Arena, à la suite d’un malaise en plein concert du groupe CARIMI après avoir gratifié une belle performance à des milliers de fans venus de partout.

Notons que sur ce projet on retrouve David Guetta, Nicki Minaj, French Montana et sans oublier Mikaben en collaboration posthume. Jason Derulo est déjà programmé pour des performances pour la fin de ce mois de février et le début du mois de mars en Norvège, Danemark, France, Pays-Bas, Angleterre, Écosse, Allemagne, Autriche, République Tchèque, Italie et la Suisse afin de faire une tournée mondiale qui porte le nom de l’album.

À lire aussi :

Donald Trump condamné à payer une amende de 355 millions de dollars pour fraude