Le gouvernement annonce une baisse des prix du gasoil et du kérosène à partir du 15 juin 

Les autorités réduisent les tarifs de deux produits pétroliers stratégiques afin d’atténuer les pressions sur les ménages et les secteurs dépendants du transport et de l’énergie.

Le gouvernement haïtien a annoncé une révision à la baisse des prix de certains produits pétroliers sur le marché national à compter du 15 juin 2026.

Selon la nouvelle grille tarifaire publiée conjointement par le Ministère de l’Économie et des Finances et le Ministère du Commerce et de l’Industrie, le prix du gasoil et du kérosène sera réduit, tandis que celui de la gazoline restera inchangé.

À partir du 15 juin, le gallon de gazoline continuera d’être vendu à 700 gourdes.

Le prix du gasoil passera quant à lui de 825 à 790 gourdes, soit une diminution de 35 gourdes par gallon.

Le kérosène enregistrera la baisse la plus importante. Son prix passera de 845 à 785 gourdes, ce qui représente une réduction de 60 gourdes par gallon.

Cette décision fait suite aux recommandations formulées lors d’une réunion du Conseil consultatif tenue le 10 juin dernier.

Les autorités expliquent que cette mesure vise à réduire une partie de la pression économique subie par les ménages et à soutenir certains secteurs particulièrement affectés par les coûts énergétiques élevés.

Le gouvernement estime notamment que cette baisse pourrait contribuer à alléger les charges liées au transport, à certaines activités commerciales et aux dépenses énergétiques de nombreuses familles.

La réduction intervient dans un contexte marqué par une hausse prolongée du coût de la vie et par les préoccupations exprimées depuis plusieurs mois par les consommateurs ainsi que par les opérateurs de transport.

Ces derniers dénoncent régulièrement l’impact des prix des carburants sur les coûts de déplacement et sur le prix final des marchandises.

Le document officialisant la nouvelle tarification porte les signatures du ministre de l’Économie et des Finances, Serge Gabriel Collin, et du ministre du Commerce et de l’Industrie, James Monazard.

Les nouvelles dispositions entreront officiellement en vigueur sur l’ensemble du territoire national à partir du 15 juin 2026.

Cette révision constitue le premier ajustement des prix des carburants depuis plusieurs semaines, dans un contexte où les autorités continuent de surveiller l’évolution des cours internationaux du pétrole et leurs effets sur l’économie nationale.

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