Les gangs ont emporté tous le matériel électrique et plusieurs véhicules de la Faculté de médecine de l’UEH

​

​

Le Rectorat de l’UEH a dénoncé les actes de vandalisme et de pillage à la Faculté de médecine et de pharmacie

La Faculté de médecine et de pharmacie de l’université d’État d’Haïti (UEH) a été attaquée dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 avril 2024 par des gangs de la coalition “Viv Ansanm”. Les malfrats ont saccagé l’espace et ont emporté tous les panneaux solaires, les matériels électriques ainsi que plusieurs véhicules. Dans une note, le Rectorat de l’UEH dénonce ces actes de vandalisme et de pillage, tout en soulignant que le bilan des dégâts est à évaluer.

“Le bilan des dégâts est à évaluer. Cependant, il risque d’être tout simplement insoutenable. Selon les premiers éléments d’information, il a été permis de constater que presque tous les panneaux solaires et les matériels électriques, des matériels de la cafétéria et plusieurs véhicules de service de l’institution ont été emportés”, a informé le Rectorat dans la note.

Face à cette attaque, le Rectorat dénonce et condamne avec véhémence ces actes de vandalisme et de pillage contre ce patrimoine que représente cette entité de l’UEH qui a formé et continue à former des professionnels de la santé de haut niveau au service de toutes les couches de la population.

Par ailleurs, les responsables de l’UEH rappelle que

“l’Université d’Etat d’Haïti est le principal pourvoyeur de ressources humaines qualifiées dans le pays. En ce sens, elle appartient à toute la nation. Ces attaques systématiques contre ses entités sont inacceptables et incompréhensibles.”

Depuis le déclenchement des scènes de violence orchestrées par des gangs armés dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, plusieurs espaces universitaires ont été la cible de ces hommes armés qui n’ont pas hésité de saccager, piller et même incendier ces espaces qui sont fermés depuis le mois de février.

À lire aussi :

L’ambassade d’Haïti au Chili a honoré plusieurs haïtiens dont le patineur Gesny Pierre Louis