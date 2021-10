Les remous de l’actualite

Assassinat du sculpteur Anderson Belony, l’ATH revoltee face a la passivite du gouvernement

L’Association touristique d’Haiti (ATH) condamne l’assassinat dans la nuit du mardi 12 octobre, par des bandits armes, du sculpteur tres connu, Anderson Belony, en sa residence, dans le village artistique de Noailles, a Croix-des-Bouquets. L’ATH se dit revoltee face a la passivite du gouvernement vis-a-vis de l’escalade criminelle qui regne en Haiti. <>, fait savoir ladite structure. En ce sens, elle appelle a <> contre les gangs <> dans la gestion du pays.

Le ministere de la Culture indigne par les actes de banditisme perpetres au Village de Noailles

Le Ministere de la Culture et de la Communication (MCC) exprime son indignation face aux actes de banditisme perpetres par des individus armes au Village de Noailles, a Croix-des-Bouquets, dans la nuit du mardi 12 octobre 2021. Dans un communique, le MCC dit condamner ces actes qui ont coute la vie au sculpteur de renom, Anderson Belony. L’institution etatique appelle les autorites judiciaires et policieres du pays a <>.

Enlevement a Croix-des-Bouquets du directeur de l’OAVCT de Petion-Ville

Le directeur du bureau de l’Office d’assurance de vehicules contre tiers (OAVCT) de Petion-Ville, Kurdy Lareche, a ete enleve ce jeudi 14 octobre dans la commune de Croix-des-Bouquets. Le rapt serait l’oeuvre du gang <> operant dans cette commune. La victime se rendait a l’institution ou il travaille lorsqu’il a ete enleve. Pour l’heure, on ignore si une demande de rancon a ete exigee pour sa liberation.

Pandora Papers : Ensemble Contre la Corruption exige l’ouverture d’une enquete sur l’ex-Premier ministre, Laurent Lamothe

Ensemble Contre la Corruption (ECC), un regroupement d’organisations de defense des droits humains, demande a l’Unite de lutte contre la corruption (ULCC) d’ouvrir une enquete <>. Cette sollicitation de l’ECC fait suite a l’enquete des Pandora Papers du Consortium international des journalistes d’investigation, qui a revele, entre autres, que Lamothe a continue a detenir, quand il etait Premier ministre, des actions dans des societes Offshore, beneficiant des interets prives multiples opposes a l’interet general. Laurent Lamothe a ete successivement ministre des Affaires etrangeres et des Cultes en octobre 2011 et Premier ministre et ministre de la Planification de mai 2012 a decembre 2014.

Gonaives : protestations contre la vente illicite de l’essence, la route nationale numero un bloquee

Furieux contre la vente au marche noir de l’essence, des chauffeurs de moto-taxi ont paralyse la circulation sur la route nationale numero un, a la mi-journee du jeudi 14 octobre 2021. A Pont-Gaudin, un trailer est place au travers de la route ou des pierres, des caoutchoucs et autres objets s’eparpillent formant des barricades dans plusieurs sequences de la route. Ces chauffeurs de taxi ont bloque la vente dans une station d’essence a Bigot tout en exigeant des autorites la saisie des galons sur les trottoirs.

Protestations ce jeudi a Lascahobas contre l’enlevement de Johnson Joseph

Un mouvement de protestation a ete organise, ce jeudi 14 octobre, dans la commune de Lascahobas contre le kidnapping de l’employe de la Direction de l’Immigration et de l’Emigration (DIE), Johnson Joseph, a appris le journal. Les protestataires ont barricade plusieurs rues et reclamaient la liberation de la victime, qui est originaire de ladite commune. A Port-au-Prince, les employes de DIE en sont a leur deuxieme journee de protestation contre le rapt de leur collegue, survenu le 12 octobre a Croix-des-Bouquets. Ils disent maintenir cette demarche jusqu’a la liberation de ce dernier.

Un nouveau conseil a la tete de la CCHI

Un nouveau conseil a ete elu a la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Haiti (CCIH), le vendredi 8 octobre 2021. Compose de neuf membres, ce conseil est elu pour deux (2) ans. Les membres du nouveau conseil d’administration de la CCOH sont : Laurent Saint-Cyr (President), Joseph Monode (1er Vice-Pres.), Steve Astrel Matthieu (2e vice-pres), Albert Pierre Paul Joseph (tresorier), Jordan Herard Verdule (secretaire seneral), Jean Robert Jean-Baptiste Charles (conseiller), Jacques Richet Junior, Pierre Antoine Borgat, Yvon Geste.

Ile-a-Vache : deux individus arretes pour trafic illicite de stupefiants et autres

Des agents de la Brigade de lutte contre le trafic de stupefiants de la Police nationale d’Haiti (PNH) ont apprehende deux presumes trafiquants de drogue, a l’Ile-a-Vache, le mercredi 13 octobre 2021. Ces individus identifies aux noms de Wilchel Dominique alias Bako et de Dudley Omar, un ressortissant jamaicain, sont egalement accuses de detention illegale d’armes a feu et d’association de malfaiteurs. Une quantite de 4,5 kilogrammes de paille seche assimilee a la marijuana, une arme a feu de marque Cobra, calibre FS380 de serie FS027237, un chargeur contenant quatre cartouches et plusieurs autres objets ont ete confisques par la PNH.

Un presume membre de gang apprehende par la PNH a Torcel

La Police nationale d’Haiti (PNH) a procede a l’arrestation de Fred Chery alias Baby dans la soiree du mercredi 13 Octobre a Torcel, dans la commune de Tabarre. Le suspect se trouvait a bord d’une RAV4 noire, immatriculee AA 77529 quand il a ete intercepte. Il est accuse d’etre implique dans l’assassinat de l’inspecteur de police Emmanuel Silencieux et l’enlevement d’un Pasteur a Pernier 27 et de faire partie du gang dirige par le denomme Vitelhomme Innocent.

La rue Fleury Battier croule sous les dechets, les habitants lancent un appel a l’aide au ministere des Travaux Publics

Les habitants de la rue Fleury Battier situee entre les rues Alerte et Gabelus a proximite du cimetiere de Port-au-Prince ont decide de lancer un cri d’alarme aux responsables du ministere des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC). Les eaux boueuses et detritus jonchant le pave de cette rue la rendent impraticable pour ceux qui doivent l’emprunter. Les habitants reiterent leur appel au MTPTC afin de resoudre ce probleme.