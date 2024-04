Ligue des champions: le Real Madrid élimine City au bout du suspens à l’Etihad Stadium

​

Ligue des champions: le Real Madrid élimine Manchester City au bout du suspens à l’Etihad Stadium

Le Real Madrid a réussi un exploit sensationnel à l’Etihad Stadium en éliminant, ce mercredi 17 avril 2024, Manchester City en quart de finale de la Ligue des champions après une séance de tirs au but palpitante (4-3). Dans un match tendu et intense, les deux équipes se sont livrées une bataille acharnée pour une place en demi-finale de la compétition européenne la plus prestigieuse.

Dès le coup d’envoi, l’atmosphère était électrique au stade, avec les supporters des deux équipes poussant leurs équipes respectives à donner le meilleur d’elles-mêmes. Le Real Madrid, porté par son histoire glorieuse en Ligue des champions, a rapidement pris l’ascendance avec un but crucial marqué en première mi-temps par Rodrygo à la 12e minute.

Cependant, Manchester City n’a pas baissé les bras et a riposté avec détermination. Le pressing incessant de City était payant. L’équipe a réussi à égaliser en seconde période, envoyant ainsi le match en prolongation grâce à une superbe action de Doku pour Kevin Debruyne. Les deux équipes se sont alors livrés un combat d’usure, chacune cherchant désespérément à marquer le but décisif.

Les temps de prolongation n’ont pas réussi à départager les deux équipes, et c’est donc aux tirs au but que le sort de cette demi-finale s’est joué. Les joueurs des deux équipes ont fait preuve d’un sang-froid incroyable, mais c’est finalement le Real Madrid qui a eu le dernier mot, remportant la séance de tirs au but et se qualifiant ainsi pour les demi-finales de la Ligue des champions.

Cette victoire marque un retour en force pour le Real Madrid, qui a connu des hauts et des bas au cours du deuxième tour de la Ligue des champions. Pour les supporters madrilènes, c’est un moment de joie et de fierté alors qu’ils voient leur équipe favorite se rapprocher du titre tant convoité.

Cependant, pour Manchester City, c’est une cruelle désillusion. Malgré une saison remarquable et de grands espoirs de remporter la Ligue des champions, ils devront attendre une autre année pour avoir une chance de soulever le trophée une seconde fois.

Maintenant, tous les yeux sont tournés vers les demi-finales de la Ligue des champions, où le Real Madrid affrontera le Bayern Munich, un adversaire redoutable dans sa quête pour ajouter une autre étoile à son illustre palmarès. En attendant, les supporters du Real célèbrent cette victoire historique et se préparent à vivre la suite de la compétition.

