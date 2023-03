L’ONU a besoin de 715 millions de dollars pour répondre à la crise humanitaire en Haïti cette année

The content originally appeared on: News Americas Now

L’ONU et ses partenaires ont besoin de 715 millions de dollars pour répondre à la crise humanitaire en Haïti cette année.

L’Organisation des Nations-Unies (ONU) et ses partenaires ont lancé samedi un appel urgent pour un accès humanitaire et des ressources accrues afin de fournir une aide aux populations désespérément dans le besoin en Haïti. Une enveloppe de 715 millions de dollars a été sollicitée pour venir en aide à trois millions de personnes touchées par la crise.

En mission en Haïti, six représentants d’agences d’aide de l’ONU et d’ONG internationales ont fait le point sur la crise qui bouleverse le pays depuis des mois. « La situation humanitaire en Haïti se détériore de jour en jour en raison d’une spirale de violence, d’urgences liées à la protection, aux droits de l’homme, et à l’insécurité alimentaire, et aussi à une épidémie de choléra », ont-ils averti.

« Nous ne pouvons pas laisser Haïti devenir une crise oubliée », a déclaré Tareq Talahma, le Directeur par intérim de la Division des opérations et du plaidoyer du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA).

En dépit des difficultés, la délégation a noté que la réponse humanitaire continuait de s’intensifier. Elle s’est engagée à fournir davantage de soutien aux travailleurs humanitaires sur le terrain.

Pour l’année 2023, l’ONU et ses partenaires disent avoir besoin de 715 millions de dollars pour aider plus de trois millions de personnes en Haïti.

« Au-delà d’une simple aide humanitaire, ce dont le peuple haïtien a besoin, c’est de paix, de sécurité et de protection », a souligné M. Talahma.

