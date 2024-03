Luis Abinader : ” Mon devoir est de protéger la République dominicaine ”

​

Le président dominicain s’est exprimé sur la conjoncture à la suite de la démission du Premier ministre Ariel Henry

Haïti ouvre une nouvelle page de son histoire à la suite de la démission du premier ministre Ariel Henry. La république voisine qui, en plein cœur de la crise, avait décidé de fermer ses frontières terrestres et aériennes, voit d’un mauvais œil toutes ses tribulations politiques synonymes d’instabilité.

Le chef de l’État dominicain Luis Abinader qui, on se le rappelle, avait refusé l’atterrissage de l’avion ayant Ariel Henry à son bord pour motif de sécurité nationale s’est exprimé sur la crise actuelle.

Le gouvernement a averti que “si la communauté internationale n’agit pas, nous continuerons à prendre des positions et à le faire ; ils ne devraient pas se plaindre ensuite des mesures que nous devrons prendre parce que notre tâche est de protéger la République dominicaine”.

Depuis le début du mois, la crise sociopolitique qui touche Haïti a pris une tournure plus violente après que des bandits armés ont profité du départ du Premier ministre Ariel Henry pour prendre le contrôle de Port-au-Prince et empêcher son retour.

Le gouvernement dominicain n’a pas participé à la réunion de la Caricom, le président Luis Abinader ayant souligné que toute décision prise au sein de cette instance devait inclure le renforcement de l’envoi de troupes dans ce pays, car Haïti ne peut plus attendre.

“Il y a cinq semaines, lorsque nous avons dit (devant l’ONU) qu’Haïti était au bord du gouffre, on nous a dit, tant au niveau international que local, que nous exagérions et, malheureusement, compte tenu des circonstances et de ce qui se passe, je pense que nous n’avons pas été à la hauteur. Depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse, j’ai averti la communauté internationale que nous ne pouvions pas faire plus”, a déclaré le président lors d’une rencontre avec les médias au Palais national.

M. Abinader a déclaré qu’en attendant une “solution de la communauté internationale”, son devoir est de “protéger” le pays et c’est précisément ce qu’il fait avec les actions de son gouvernement.“La seule chose que je dois faire et c’est ce que je fais, c’est de protéger la République dominicaine et nous la protégeons.

Nous allons continuer à la protéger et nous allons prendre toutes les mesures possibles pour la protéger davantage et si la communauté internationale n’agit pas, nous allons continuer à prendre des positions et continuer à le faire ; de sorte que plus tard, ils ne se plaignent pas des mesures que nous allons devoir prendre parce que notre tâche est de protéger la République dominicaine et nous continuerons à le faire”, a déclaré le président dominicain.

Il a également souligné que depuis la dernière vague de violence, le pays a pris des “mesures spéciales” qui, pour des “questions de sécurité nationale”, ne seront pas communiquées aux médias ; il a toutefois réaffirmé que les mesures déjà prises ont été renforcées, comme la délivrance de visas, et que la vigilance a été maintenue en ce qui concerne les questions d’entrée et que, pour le moment, une fermeture totale de la frontière terrestre n’est pas envisagée.

En ce qui concerne les informations rapportées par le LISTÍN DIARIO et rendues publiques par le journal américain “El Nuevo Herald”, selon lesquelles des diplomates dominicains auraient secrètement négocié l’entrée du Premier ministre haïtien sur le territoire national depuis les États-Unis, M. Abinader a indiqué qu’il ne savait pas d’où venaient “ces rumeurs” et que le gouvernement avait informé “exactement” de ce qui s’était passé concernant la tentative de M. Henry d’entrer dans le pays et de se rendre ensuite à Port-au-Prince.

La semaine dernière, le pouvoir exécutif a confirmé que les 4 et 5 mars, les gouvernements d’Haïti et des États-Unis ont demandé si le Premier ministre haïtien Ariel Henry pouvait atterrir dans le pays avec une “escale indéfinie”.

À ces deux occasions, le gouvernement dominicain a fait part de l’impossibilité d’une telle escale sans avoir reçu de plan de vol précis.

Le président a confirmé qu’il est en conversation constante avec le personnel diplomatique dominicain qui se trouve dans le pays et qu’il ne le retire pas “en raison des conditions spéciales”, mais qu’il garde un œil sur toute personne qui doit être retirée de Port-au-Prince pour être transférée en République dominicaine.

Le week-end dernier, M. Abinader a exprimé son inquiétude pour la sécurité nationale dans le contexte de la crise croissante en Haïti, déclarant que l’ancien Premier ministre haïtien Ariel Henry n’était pas le bienvenu dans le pays pour des raisons de sécurité.

