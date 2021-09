<>, a declare vendredi matin Luis Abinader, president de la Republique dominicaine, dans des propos relayes par le quotidien Listin Diario.

Selon le media dominicain, le president Abinader a fait cette declaration a la sortie d’une celebration que a Santo Cerro, La Vega, a l’occasion commemoration du jour de Notre-Dame de Las Mercedes. Il s’en est pris pour l’occasion au nombre incalculable d’ateliers, de seminaires organises par la communaute internationale sur Haiti. Luis Abinader a fait part de sa volonte de prendre a bras-le-corps le dossier de la securite et d’apporter de l’aide par voie terrestre et aussi par voie maritime car, selon lui, il n’y a pas de securite par voie terrestre.

Le chef de l’Etat dominicain a ajoute qu’il faut intervenir pour <>. Cependant, il a souligne que le gouvernement dominicain ne peut fournir que du soutien, du temps et de l’espace, car pour des raisons historiques, diplomatiques et prudentielles, il n’est pas necessaire de participer a un groupe qui va pacifier ce territoire.

Alors que les conflits en Haiti affectent directement et indirectement les Dominicains, le president a promis de continuer d’insister pour que les nations de la region s’impliquent dans le sauvetage d’Haiti, qu’il qualifie d'<>, tant pour des raisons humaines que des raisons securitaires.

La division au sein de la classe politique fait douter le president qu’Haiti parviendra a la paix de maniere independante. On ne peut pas faire grand-chose dans une societe dont les autorites n’ont pas de controle sur ce qui se passe sur ce territoire, qui est <> par des gangs armes, a declare le president dominicain.

Abinader a par ailleurs indique que mardi prochain, le Conseil national des migrations se reunira pour adopter des mesures speciales.

La Republique dominicaine a recu le soutien de pays comme le Panama, ou il y a environ 19 000 Haitiens illegaux, et le Costa Rica, informe Listin Diario. En effet, le Costa Rica, le Panama et la Republique dominicaine ont signe mercredi dernier une alliance pour le dialogue et la cooperation sur les questions de developpement et de democratie, et ont egalement plaide pour des solutions a la situation en Haiti qui provoque une crise migratoire dans la region.

Cette <> a ete signee a New York par le president du Costa Rica, Carlos Alvarado ; celui du Panama, Laurentino Cortizo, et celui de la Republique dominicaine, Luis Abinader, au bureau de la Mission permanente de la Republique dominicaine aupres des Nations unies.

De retour en Republique dominicaine jeudi dernier, apres avoir participe a la 76e Assemblee generale des Nations unies, le president Luis Abinader a declare au reste des pays membres qu’il n’est plus temps d’attendre, de faire des analyses ou des ateliers, mais d’agir.