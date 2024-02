Netflix recherche des acteurs de moins de 18 ans pour un film sur la culture haïtienne

​

Netflix recherche des acteurs de moins de 18 ans pour un film sur la culture et la mythologie haïtienne.

Kamala A. Thomas Casting dans une note rendue publique, annonce le recrutement d’acteurs de moins de 18 ans pour un film sur la culture et la mythologie haïtienne produit par l’entreprise internationale américaine Netflix. La nouvelle a été rapportée le 12 février dernier sur la page Facebook de la FOKAL.

“Kamala Thomas Casting recherche des acteurs pour interpréter des rôles dans laFONCTION D’ANIMATION NETFLIX SANS TITRE. Enraciné dans la culture et la mythologie haïtiennes, ce long métrage d’animation raconte l’histoire du voyage d’un jeune garçon pour renouer avec sa famille. Une histoire de musique, de mage et de l’importance de l’espoir”, peut-on lire dans cette note.

La note précise que les intéressés doivent enregistrer une vidéo accompagnée de quelques informations dont: Nom, emplacement actuel, numéro de téléphone et adresse e-mail/ Quelques phrases sur vous-même (vos passe-temps, intérêts, communauté, talents, etc.) Et Un CV si vous en avez un.

Les responsables ont souligné qu’une expérience d’acteur n’est pas requise, tout en soulignant que tous les mineurs doivent avoir la permission de leur parent/tuteur pour se soumettre.

Les intéressés peuvent cliquer sur le lien ci-dessous pour inscrire: https://app.castittalent.com/Untitled_Netflix_Animated_

Netflix est une entreprise internationale américaine créée à Scotts Valley en 1997 par Reed Hastings et Marc Randolph appartenant au secteur d’activité des industries créatives. Elle est spécialisée dans la distribution et l’exploitation d’œuvres cinématographiques et télévisuelles par le biais d’une plateforme dédiée au service de vidéo à la demande. Son siège social se situe à Los Gatos en Californie.

