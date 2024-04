Prom’vie, une association faisant la promotion de la santé via des actions médico-sociales

​

Prom’vie, une association présidée par Olguine Depard faisant la promotion de la santé à travers des actions médico-sociales

Prom’vie, une association présidée par Olguine Depard qui a pour objectif de promouvoir la santé à travers des actions médico-sociales. Lors d’une interview accordée à Juno7, la responsable a dressé le bilan 2023 de l’association et présenté les différents projets pour l’année 2024.

“Cette association a été créée pour : éduquer les plus démunis sur ce qu’est la santé, travailler avec les différentes structures sanitaires pour contribuer au bien-être de la population”, a déclaré Olguine Depard née en France de parents haïtiens.

Impliquée dans le domaine de la santé, Olguine Depard a dressé pour la rédaction de Juno7 les différentes activités réalisées par l’association Prom’vie durant l’année 2023. À en croire la présidente, des repas ont été distribués aux personnes sans abris, des distributions de kits hygiéniques ont été réalisées. Plusieurs sensibilisations ont été faites sur le cancer du sein, sur les maladies sexuellement transmissibles et à la solitude auprès des candidates de Miss Prestige Haïti de France 2024.

Pour cette année, les responsables de l’association ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin et veulent continuer à avancer avec les projets. Dans le plan d’action de Prom’vie, les responsables ont l’idée d’intervenir dans les écoles pour faire de la prévention et de l’éducation à la santé, soutenir les personnes âgées Isolées et précaires à travers la distribution de kit hygiène collecté sur toute l’année, courriers et cartes postale écrits par les habitants ou les écoliers afin de créer un lien intergenerationnel tout en diminuant l’isolement des personnes âgées, prévoir un repas de fin d’année pour les personnes isolées.

Pendant cette année, l’association Prom’vie fera la promotion pendant le mois de Novembre afin de prévenir les cancers chez l’homme et aura une préparation de la journée de lutte contre le SIDA (avec distribution de préservatifs, de prospectus )

L’objectif aussi c’est d’ouvrir un dispensaire dans les zones rurales en Haïti afin de permettre l’action de façon continue.

D’après Olguine Depard, les résultats escomptés visent à toucher un plus large public, créer un réseau de partenaires et faire grandir Prom’vie.

“Nous avons un grand panel de soignants, des instituts sanitaires, des élus ainsi que des médias pour atteindre nos objectifs en faveur de la population”, a-t-elle ajouté.

Prom’vie est une association à but non lucratif créée le 12 octobre 2023 à Sarcelles. La création de cette association a été basée sur une campagne de donation de panier contenant des produits d’hygiène et de bien-être à des femmes atteintes du cancer du sein. Ces paniers cadeau ont été offerts au service oncologie du centre hospitalier de Gonesse et de la clinique de l’Estrées à Stains.

