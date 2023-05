​

« Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir », disait Aimé Césaire. Voici les éphémérides pour ce 11 mai 2023.

11 mai 1994 : les militaires désignent Emile Jonassaint, président provisoire d’Haïti. Jonassaint forma un gouvernement composé de 12 ministres, tous des civils. Il restera au pouvoir jusqu’au 12 octobre 1994. Après s’être retiré de la vie publique, il décède le 24 octobre 1995 à Port-au-Prince à l’âge de 82 ans.

11 mai 2022 : des bandits lourdement armés détournent cinq camions transportant une cargaison de cigarettes d’une valeur marchande d’un million de dollars au bas de Delmas, selon la Compagnie de Tabac Comme Il Faut S.A.

11 mai 2018 : des bandits attaquent le bâtiment abritant le siège central de l’Electricité d’État d’Haïti (EDH) à l’Angle de la Rue Charéron et du Blvd Harry Truman, à Port-au-Prince dans la nuit du 10 au 11 mai. Cette situation a semé la panique dans la zone et occasionné des dégâts significatifs.

11 mai 2016 : la commission de vérification électorale lance officiellement ses travaux au Centre de Tabulation des Votes (CTV), en présence notamment de représentants de partis politiques et d’organisations, nationales et étrangères, d’observation électorale. Cette commission de vérification avait pour mission d’analyser 25% des procès-verbaux des élections controversées de 2015.

11 mai 2012 : publication dans le Moniteur d’une loi portant sur l’intégration des personnes handicapées Cette loi pose le principe de non discrimination et contient, entre autres, un chapitre relatif à l’accès à l’éducation et un chapitre sur l’emploi et le travail adaptés.

11 mai 2008 : les garde-côtes haïtiens repêchent une dizaine de corps de personnes ayant péri noyées à la suite du naufrage de leur embarcation, au large de Merger, à une quinzaine de km au sud de Port-au-Prince dans la soirée du 10 mai. Le petit bateau revenait de Pestel et se dirigeait vers la capitale.

11 mai 2017 : le président Jovenel Moïse et le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales Max Rudolph Saint-albin procèdent à l’installation des membres du Bureau des Doléances sociales au Ministère de l’Intérieur.

La mission de ce Bureau est de permettre d’adresser les desideratas des différentes couches de la population, en particulier des groupes organisés, de contribuer à apporter une réponse de proximité et de manière générale, aider le gouvernement à atténuer le niveau de précarité qui pèse sur une large frange de la population haïtienne.

11 mai 1796 : Arrivée de la troisième commission civile à Saint Domingue. Composée de Sonthonax, Roume, Giraud, Leblanc, et Julien Raymond et accompagnés de plusieurs centaines de soldats, cette commission civile formée par le Directoire le 23 janvier 1796 était chargée de rétablir l’autorité de la France remise en question par les différentes composantes de la société coloniale.

