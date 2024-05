​

Les éphémérides du jour : les fêtes nationales, les événements marquant l’histoire d’Haïti, les proverbes… l’agence en ligne Juno7 vous apporte un rafraîchissement de la mémoire.

18 mai 1803 : Création du drapeau haïtien.

Au congrès de l’Arcahaie, les généraux Jean-Jacques Dessalines et Alexandre Pétion respectivement chefs des Noirs et des Mulâtres, en lutte contre les forces expéditionnaires françaises décident d’unifier les troupes sous le commandement unique de Dessalines et créent le drapeau des troupes indigènes, qui sera plus tard le drapeau de la République d’Haïti.

La légende dit que le drapeau tricolore français reflétait l’existence des trois catégories ethniques de la colonie : Blancs, Mulâtres et Noirs. D’un geste vif Dessalines aurait arraché la bande blanche. Ainsi le premier drapeau haïtien fut formé de deux bandes rouge et bleu placées côte à côte, symbolisant l’union des Noirs et des Mulâtres.

En Haïti, le 18 mai est le jour de la “Fête du drapeau”, jour férié. Cette célébration a été instituée en 1926 par un M. Timothée Paret, alors Ministre de la Justice sous la présidence de Louis Borno. Ce fut un acte symbolique fort, en pleine occupation du pays par l’armée américaine.

18 mai 1957: Durant le Te Deum de la fête du drapeau, un groupe de Fignolistes attaque la cathédrale. La police ouvre le feu sur la foule, faisant deux morts et plusieurs blessés.

18 mai 2007 : Le Président haïtien René Préval décrète 2007 “année de la guerre contre la corruption et au profit de l’égalité entre les citoyens”, lors des festivités organisées vendredi à Port-au-Prince à l’occasion du 204e anniversaire de la création du drapeau national, le 18 mai 1803.

18 mai 2008 : Le président René Préval tourne la page du premier ministre désigné non approuvé par les députés Monsieur Ericq Pierre et annonce sa volonté de créer un gouvernement de consensus avec les partis politiques plus d’un mois après l’éviction du gouvernement de Jacques Edouard.

18 mai 2009 : Le président dominicain Leonel Fernandez durant son intervention au cours du forum Ibéro Américain qu’organisent la Casa de America et l’agence EFE réclame que la République d’Haïti soit incorporée à la communauté Iberoaméricaine comme un « acte de réparation historique.

