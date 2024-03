1er mars 2022 : Ariel Henry rencontre le Président de Suriname, Chandrikapersad Santokhi pour discuter entre autres de la crise sécuritaire

​

​

“Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir”, disait Aimé Césaire. Voici l’ éphéméride du 1er Mars 2024.

1er mars 2022: Ariel Henry rencontre le Président de la République du Suriname, Chandrikapersad Santokhi.

En marge de la 33e Réunion intersessionnelle des Chefs de Gouvernement de la Communauté des Caraïbes (Caricom), à San Pedro, Belize, les 1er et 2 mars 2022, le Premier ministre, Dr Ariel Henry, au cours d’une rencontre bilatérale avec le Président de la République du Suriname, M. Chandrikapersad Santokhi, a abordé les questions liées au renforcement de la coopération bilatérale, à la sécurité, à la crise migratoire, au respect des conventions et des traités internationaux consacrant le principe de non refoulement à l’égard des réfugiés.

Le gouvernement du Suriname est convenu d’appuyer les différentes initiatives d’Haïti relatives à la lutte contre l’insécurité, laquelle constitue l’une des plus grandes priorités et préoccupations du gouvernement haïtien. C’était l’occasion pour le Premier ministre Ariel Henry de renouveler son engagement à la tenue de consultations populaires dans le cadre d’une nouvelle Constitution, à l’organisation d’élections libres, honnêtes et démocratiques et à la consolidation de la démocratie.

1er mars 2023: Yves Jean-Bart, président de la Fédération haïtienne de football, annonce son retour à la tête de la fédération.

Accusé d’abus sur mineur, Jean Bart a été suspendu à vie de toute activité liée au football et contraint à payer une amende de 1 million de Franc Suisse, pour avoir enfreint l’art. 23 (Protection de l’intégrité physique et mentale) et l’art. 25 (Abus de pouvoir), par la Chambre de Jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA le 18 novembre 2020. Une décision annulée par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne (Suisse) pour insuffisance de preuve. Yves Jean-Bart a ainsi annoncé son retour à la tête de la FHF.

1er Mars 1847.- Choix de Faustin Soulouque comme président d’Haïti

Après le décès de Jean-Baptiste Riché (27 février 1847), les généraux réunis pour nommer un nouveau président n’arrivèrent pas à s’entendre sur aucun des deux candidats en lice (Jean-Paul et Souffrant). Ils finirent donc par choisir Faustin Soulouque, alors chef de la garde présidentielle.

1er Mars 1969. Décès de Jean-Price Mars

Docteur en médecine, anthropologue, leader politique, Jean-Price Mars marqua toute une génération d’Haiti par ses écrits dont Ainsi par l’oncle publié en 1928, et ses actions dont ses prises de position contre l’occupation américaine (1915-1934). A sa mort, il était âgé de 93 ans.

1er Mars 2001. Ratification de Jean-Marie Cherestal comme premier ministre

A son investiture survenue le lendemain, il devint le dixième premier ministre Haitien.

1er Mars 1846.- Le général Jean-Baptiste Riché proclamé président d’Haïti par les garnisons de Port-au-Prince et de Saint Marc

Cette proclamation sera confirmée le 12 mars et le 24 du même mois, le nouveau président recevra l’investiture.

A lire aussi :

Le taux de référence calculé par la BRH pour ce vendredi 1er Mars 2024