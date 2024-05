2 mai 1913 : Décès de Tancrède Auguste, il fut l’un des rares chefs d’État haïtiens à mourir au pouvoir

​

Les éphémérides du jour

Nous sommes le jeudi 2 mai 2024

2 mai 1493 : La bulle “Inter caetera” Le Pape Alexandre VI, dans la bulle “Inter caetera”, réserve aux Portugais, toutes les terres pouvant se trouver à l’Est d’un méridien passant à cent lieues (418 km) à l’Ouest des Açores et du Cap-Vert, et aux Espagnols les terres de l’Ouest. Déjà dans la bulle “Aeterni regis”, le Pape avait donné au Portugal tous les territoires de l’Afrique. Le pape et l’Eglise catholique jouaient le rôle d’agent immobilier en distribuant les territoires et les peuples aux plus grands. Le Traité de Tordesillas entre l’Espagne et le Portugal en 1494 changea un peu la ligne de démarcation.

2 mai 1868: Sylvain Salnave s’embarque avec ses troupes sur un bateau à vapeur vers les Gonaïves pour combattre Nissage-Saget. A peine parti, l’élite de Port-au-Prince tente un coup d’État. Celui-ci échoue.

2 mai 1913 : Décès de Tancrède Auguste: Président d’Haïti du 8 Août 1912, Tancrède Auguste fut l’un des rares Chefs d’État Haïtiens à mourir au pouvoir. De ses prédécesseurs immédiats, l’un périt dans l’explosion de son palais (M. Cincinnatus Leconte), les autres ont pris la fuite (Antoine Simon, Nord Alexis, Tirésias Simon Sam…).

Me Auguste a exercé la présidence pendant moins d’un an à cause de sa santé fragile et est décédé alors qu’il voyageait dans le nord du pays au début du mois de mai 1913.

