Les éphémérides du jour : les fêtes nationales, les événements marquant l’histoire d’Haïti, les proverbes… l’agence en ligne Juno7 vous apporte un rafraîchissement de la mémoire.

22 mai 1799 : Toussaint Louverture signe un traité avec respectivement les Etats-Unis et la Grande Bretagne.

Alors allié aux Britanniques et combattant sur plusieurs fronts, Toussaint avait un urgent besoin d’armes et de munitions. Un rapprochement avec les Américains, en les assurant qu’ils “trouveront dans les ports de Saint Domingue, protection et sécurité et que leur pavillon sera respecté”, lui permettra d’en obtenir directement ou indirectement. Ces derniers finiront rapidement par remplacer les Anglais.

22 mai 1865: Le général Morisset est assassiné au sud de Plaisance par une bande de rebelles qui prétendaient vouloir se rendre.

22 mai 2007 : Le fameux humoriste et acteur de théâtre François Latour est enlevé par des kidnappeurs devant chez lui. Son cadre sera retrouvé le lendemain et provoquera une énorme consternation de la société civile.

22 mai 2008 : La Police Nationale d’Haïti (PNH) procède à Santo 14 (Plaine du Cul-de-Sac, Nord de Port-au-Prince) à la libération de Rebecca Dorcéus (25 ans), enlevée chez elle à Santo 25, quelques jours auparavant, par trois hommes armés.

22 mai 2010 : Plusieurs centaines de manifestants réclament le retour de l’ex dictateur Jean Claude Duvalier. Au rythme des tambours et autres instruments, les manifestants, pour la plupart membres du Parti de l’Unité Nationale (PUN), ont défilé dans plusieurs artères de Pétion ville. Dans l’histoire politique du pays, les 22 mai rappellent les moments fastes de la dictature duvaliériste défiant l’hostilité de certains dirigeants étrangers et glorifiant ses victoires sur les camoquins (opposants de son régime).

