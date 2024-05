​

Nous sommes le jeudi 23 mai 2024

23 mai 1802: Les généraux, lieutenants de Toussaint Louverture se rendent aux autorités de l’armée expéditionnaire. Sont du nombre Jean Jacques Dessalines, Belair, Lamartinière, et Gabart. Sous ordres de Leclerc, Dessalines prend le stationnement dans l’Artibonite.

23 mai 1919: Naissance de Maurice Sixto, conteur et diseur Haïtien de renommée internationale. Né aux Gonaïves le 23 mai 1919 de parents originaires de l’île de St. Thomas, Maurice Sixto demeure incontestablement le conteur le plus connu et le plus apprécié d’Haïti. Peignant la société haïtienne avec une telle vivacité de couleur, ses tableaux interpellent tout un chacun, et l’on s’y reconnaît tous, peu importe notre place dans l’échelle sociale. Maurice Sixto nous a quittés le 12 mai 1984, à la suite d’un tragique incendie.

23 mai 1936 : Décès du poète haïtien Damoclès Vieux.- Damoclès Vieux appartenait au mouvement littéraire dit Génération de “La Ronde”, du nom de la publication de ce mouvement. Ses œuvres les plus connues sont deux recueils de poêmes : L’aile captive (1913) et Dernières floraisons (1948). Il était né en 1876.

23 mai 2004 : Des pluies torrentielles s’abattent sur la partie Sud-Est d’Haïti dans la nuit du 23 au 24 mai. On compte 1.232 morts, 1443 disparus et 31.130 personnes sinistrées. Les villes de Mapou, Belle-Anse avec 432 morts, Bodary 350 morts et Fonds-Verrettes 237 victimes sont les localités les plus touchées. Le vendredi 28 mai est décrété journée de deuil national par le gouvernement intérimaire Boniface/Latortue.

