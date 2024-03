25 millions de dollars seront fournis par les États-Unis pour faire face à la crise humanitaire en Haïti

​

Les États-Unis promettent de fournir 25 millions de dollars supplénentaires en vue de faire face à la crise humanitaire en Haïti.

Un Communiqué de l’ambassade des États-Unis en Haïti a informé que les États-Unis, par l’intermédiaire de l’USAID, entendent fournir une aide humanitaire supplémentaire de 25 millions de dollars en vue de faire face à la crise humanitaire en Haïti.

Dans ce communiqué, l’ambassade des États-Unis souligne que ces dernières semaines, la violence des groupes criminels organisés s’est considérablement intensifiée et a aggravé la situation humanitaire déjà désastreuse en Haïti précisant qu’au moins 362 000 personnes ont été déplacées, et 5,5 millions d’habitants ont besoin d’une aide humanitaire immédiate.

Concernant la somme, l’ambassade informe qu’elle s’ajoute aux 33 millions de dollars d’aide humanitaire que le secrétaire d’État, Antony Blinken, a annoncé en début de semaine. “Notre financement appuiera les moyens mis en œuvre par nos partenaires des Nations unies et des ONG pour procurer une aide alimentaire immédiate, des fournitures de secours essentielles, une aide à la réinstallation, un soutien psychosocial, des soins de santé d’urgence, de l’eau potable et des services de protection à l’intention des personnes les plus vulnérables, y compris les femmes et les filles, entre autres formes d’aide vitale” lit-on dans le communiqué.

Par ailleurs, l’ambassade des États-Unis en Haïti souligne que les travailleurs humanitaires doivent pouvoir porter secours aux personnes les plus vulnérables en toute sécurité tout en précisant que ses partenaires humanitaires possèdent une grande expérience de travail dans des environnements difficiles et ont démontré leur engagement à rester sur place et à fournir une aide vitale dans un esprit d’impartialité, de neutralité et d’indépendance, tout en protégeant leur personnel et leurs locaux.

Entre temps, elle exige ses partenaires à mettre en place des garanties solides et des systèmes d’atténuation des risques, afin que l’aide humanitaire parvienne à ceux qui en ont le plus besoin. “À l’heure actuelle, la réponse humanitaire en Haïti est financée à moins de 7 %, selon les estimations des Nations unies. Nous appelons les autres donateurs à se joindre à nous pour accroître l’aide humanitaire” poursuit-elle.

Face à la situation alarmante du pays, l’ambassade a également demandé instamment à tous les acteurs en Haïti de mettre fin à la violence et de faire les concessions nécessaires pour permettre la tenue d’élections transparentes, inclusives et crédibles, l’acheminement sans entrave de l’aide et le rétablissement de la démocratie.

