Musique : à la découverte de l’artiste Isemylee qui a dévoilé le morceau “Bad with me”

Musique : à la découverte de l’artiste Isemylee Camille qui a dévoilé un nouveau titre “Bad with me”.

Isemylee Camille, native de la commune de Cité Soleil, a dévoilé cette semaine la chanson “Bad with me”, disponible en vidéoclip sur sa page Facebook. Méconnue du grand public, la chanteuse, également professionnelle de la santé, a accordé une interview à la rédaction de Juno7 pour parler d’elle, de sa carrière musicale, de ses projets et d’autres sujets liés à la musique.

Portrait

“Je m’appelle Isemylee, je suis née à Cité-Soleil, Haïti. J’ai grandi au Cap-Haïtien. J’ai fait mes études primaires à St-François D’Assise et mes études secondaires au Collège Martin Luther King. Après avoir quitté le pays, je suis entrée aux États-Unis. Je continue mes études en soins infirmiers, cela fait plus de 10 ans que je vis aux USA.”

Découverte de la musique

“La musique pour moi est un don de Dieu car depuis mon enfance, j’ai toujours aimé chanter. Je suis née dans une famille chrétienne, et c’est à l’intérieur de l’église que j’ai commencé à chanter dès mon plus jeune âge jusqu’à aujourd’hui. Chanter est comme une drogue pour moi, car cela me permet de m’exprimer au monde entier et d’atteindre des gens que je ne connais même pas et avec qui je n’ai pas de contact.”

Raisons de faire de la musique

“Faire de la musique aide à éliminer la tristesse et le chagrin de la vie des gens. Grâce à la musique, on peut exprimer son amour pour son pays et sensibiliser tout un peuple à une cause ou à une crise. Ce sont toutes ces raisons qui m’ont poussée vers la musique.”

Sur la chanson “Bad with me”

“Bad with me” a plus de 2 ans depuis que je l’ai écrite. C’est une chanson “funny”, destinée aux jeunes, une belle histoire différente qui parle simplement d’amour et d’attraction. “Bad with me” a été produite par Yani w Bbo.”

feedbacks sur la chanson

“Les feedbacks sont très positifs, je ne m’attendais pas à une telle vague d’appréciation pour la musique. Je profite de cette occasion pour remercier les fans et les encourager à continuer à apprécier ma musique.”

Nombre de chansons dans son répertoire

“J’ai beaucoup de chansons dans mon répertoire, mais elles ne sont pas encore sorties. J’ai plus de 7 chansons qui existent.”

Projets à venir

“J’ai plusieurs projets en cours, en plus de ma carrière de professionnelle de la santé et d’entrepreneuse. Nous aurons de nombreux projets cette année, grâce au soutien de Trillion Records qui me produit et me pousse.”

Autres activités quotidiennes

“Je suis très sensible à la souffrance des gens, c’est l’une des raisons qui m’a poussée à étudier les soins infirmiers bien avant de me lancer dans la musique. Je suis infirmière, donc je ne me concentre pas uniquement sur la musique. Je suis une femme d’affaires et j’ai d’autres activités en dehors de la musique.”

Impressions sur les autres artistes

“J’apprécie le travail de tous les artistes en général, car faire de la musique demande beaucoup de sacrifices et de travail. Je salue toutes les femmes qui se lancent dans ce métier pour leur courage et leur détermination. Chaque artiste a quelque chose d’unique qui m’attire.”

Message aux compatriotes haïtiens, en particulier ses fans

“Je tiens à dire à mes compatriotes haïtiens, où qu’ils soient dans le monde, que la situation dans notre pays est très triste. N’oubliez pas de soutenir Haïti. Le pays a besoin du soutien de tous ses enfants pour sortir de cette crise. Je conseille à tous les jeunes et à mes fans de ne jamais négliger leur éducation. C’est grâce à cela que j’ai réussi, et je remercie tous mes fans qui me soutiennent dans mes entreprises. Je leur dis de tenir bon et de ne jamais abandonner.”

