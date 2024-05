27 Mai 2021: Haïti et la RD trouvèrent un accord sur l’eau transfrontalière de la rivière Massacre

​

Les éphémérides du jour : les fêtes nationales, les événements marquant l’histoire d’Haïti, les proverbes… l’agence en ligne Juno7 vous apporte un rafraîchissement de la mémoire.

Nous sommes le lundi 27 mai 2024

27 mai 2021 : Une réunion binationale sur la situation autour de l’utilisation de l’eau transfrontalière de la rivière Massacre eut lieu, le jeudi 27 mai 2021, par la Commission Mixte Bilatérale en présence notamment du Docteur Smith AUGUSTIN, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République d’Haïti en République Dominicaine et de Marie-Andrée AMY, Responsable a.i. du Secrétariat Technique de la Commission Mixte Haitiano-Dominicaine, deux membres de la délégation haïtienne.

A l’issue de cette réunion, une déclaration conjointe fut publiée dans laquelle les délégations présentes se sont mises d’accord sur la déclaration suivante : “Considérant que le Traité de Paix, d’Amitié Perpétuelle et d’Arbitrage signé le 20 février 1929 entre le gouvernement de la République d’Haïti et le Gouvernement de la République Dominicaine dans lequel est établi le droit qu’ont les deux nations d’utiliser les eaux des rivières qui se trouvent dans la zone frontalière de manière juste et équitable.”

27 mai 2023 : Lors d’une cérémonie organisée le samedi 27 mai 2023, les responsables du ministère de l’Éducation nationale (MENFP) lancèrent au lycée Jean-Marie Vincent de Carradeux, le programme national de compensation des apprentissages pour les élèves des écoles nationales et lycées. Ce programme qui s’étendit sur 7 semaines de travail (du 27 mai au 16 juillet 2023) visa à accompagner les candidats de la neuvième année de fin d’études fondamentales et secondaires aux examens officiels. Cette initiative reçut l’appui financier et technique de Education Cannot Wait (ECW), l’UNICEF et la Banque interaméricaine de développement (BID).

27 Mai 2008: Deuxième du président René Préval après la motion de censure à l’encontre de Jacques-Edouard Alexis (12 avril 2008), Robert Manuel, un architecte de profession et proche conseiller du président, fut également rejeté par la chambre des députés le 12 juin suivant.

