28 avril 2016 : installation des membres de la commission de vérification des élections de 2015

« Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir », disait Aimé Césaire. Voici les éphémérides pour ce 28 avril 2023.

28 avril 2016 : installation par le président Jocelerme Privert des membres de la commission de vérification des élections présidentielles et législatives de 2015. François Benoît, un ancien conseiller du CEP, Michel Erick Gaillard de l’Ordre des comptables agréés haïtiens, Marc Donald Jean de l’Église épiscopale/anglicane, Gédéon Jean et Pierre Wilfrid Sanon étaient les cinq personnalités désignées pour faire partie de ladite commission. 30 jours leur ont été accordés pour effectuer cette mission.

28 avril 2018 : des individus lancent des bonbonnes de gaz lacrymogène au Café Trio du Cap-Haïtien lors d’une conférence animée par les sénateurs Youri Latortue et Jacques Sauveur Jean. Les échanges portaient sur le dossier de dilapidation des Fonds Petro Caribe.

Cet incident a causé la mort au porte-parole de l’orchestre Tropicana Jacques Dubois et plusieurs blessés ont été dénombrés. Au moins trois personnes dont le Délégué départemental du Nord, Antonio Jules ont été arrêtées et incarcérés dans le cadre de cette affaire.

28 avril 2016 : le coordonnateur spécial au département d’État américain, Kenneth Merten, visite Haïti. Il devait évaluer les progrès accomplis vers l’achèvement du processus électoral, entamé en 2015, et l’installation d’un gouvernement démocratiquement élu en Haïti.

28 avril 2022 : signature de 4 protocoles d’entente entre l’État haïtien et le gouvernement canadien. Ces protocoles d’entente ayant rapport à la santé, aux droits sexuels et reproductifs et à l’intégration des femmes dans la Police Nationale d’Haïti (PNH) visent à renforcer la coopération entre les deux États dans une perspective de support mutuel de longues dates.

28 avril 2010 : Mgr. Launay Saturné est nommé évêque de Jacmel par le Pape Benoit XVI. Le prélat recevra sa consécration épiscopale le 29 mai 2010.

28 avril 1868 : une émeute éclate à Port-au-Prince. L’Émeute fut initiée par les opposants au gouvernement de Sylvain Salnave dont les actions, depuis la dissolution de la Chambre, le 14 octobre 1867, traduisaient les velléités dictatoriales. Elle fut cependant vite étouffée par les forces gouvernementales qui mirent Port-au-Prince en état de siège.

28 avril 1804 : dans une proclamation au peuple, Jean-Jacques Dessalines fait le serment que “jamais aucun européen ne mettra les pieds sur ce territoire à titre de maître ou de propriétaire”. Ce serment sera inséré plus tard dans la Constitution Impériale de 1805, article 12 (le mot européen remplacé par blanc), et les chartes suivantes, et ce, jusqu’en 1918 sous l’occupation américaine.

