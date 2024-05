3 mai : Journée mondiale de la liberté de la presse

​

​

Les éphémérides du jour : les fêtes nationales, les événements marquant l’histoire d’Haïti, les proverbes… l’agence en ligne Juno7 vous apporte un rafraîchissement de la mémoire.

Nous sommes le vendredi 3 mai 2024

3 mai 1844 : démission de Rivière Hérard, premier chef d’Etat haïtien de doublure. Durant sa présidence, Rivière Hérard préféra laisser la direction des affaires de l’État à son cousin Hérard Dumesle. Il fut renversé du pouvoir par la Garde nationale de Port-au-Prince qui proclama le général Philippe Guerrier Président d’Haïti.

3 mai 1867 : Sylvain Salnave s’octroya le titre de «Protecteur de la République». La populace et l’armée populaire s’assemblant devant la maison du président à Port-au-Prince l’acclamèrent président. Il refuse toutefois d’accepter la présidence dans ces circonstances et les suggéra plutôt le titre de «Protecteur de la République».

3 mai 2006 : la compagnie Digicel lance en grande pompes ses activités sur le marché des télécommunications en Haïti avec 450 sites. Un an plus tard, Digicel créa sa Fondation qui a à son actif la construction de plusieurs écoles sur le territoire.

3 mai 2014 : 17 personnes sont mortes et 21 autres blessées dans un accident de la circulation enregistré dans la commune de Roseaux, département de la Grande Anse. Les victimes, principalement des commerçantes, étaient à bord d’un camion surchargé qui assurait le trajet Port-au-Prince – Anse d’Hainault.

3 mai 2022 : Joly Germine, alias Yonyon, chef de file du gang armé 400 Mawozo, est extradé vers les États-Unis d’Amérique, à bord d’un avion spécial, accompagné d’agents du Federal bureau of investigation (FBI). Cet individu était poursuivi pour complot et violation de la loi américaine sur la réforme du contrôle des exportations et contrebande à partir des États-Unis, l’importation d’armes de guerre et l’enlèvement, suivi de séquestration contre rançon, de citoyens américains.

Le 3 mai a été décrété « Journée mondiale de la liberté de la presse » par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1993. Cette date rappelle aux gouvernements la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse. C’est aussi une journée de réflexion entre professionnels des médias sur les questions de liberté de la presse et d’éthique professionnelle.

