50 projets soumis au Fonds BRH pour la recherche en 2023 pour un montant de plus de 4.6 milliard de gourdes

50 projets dont la majorité concernent l’agriculture et la gestion de déchets ont été soumis au Fonds BRH pour la recherche.

La Banque de la République d’Haïti (BRH), dans une note, a communiqué, notamment à destination de la communauté scientifique, une vue d’ensemble des projets de recherche soumis au Fonds BRH pour la Recherche et le Développement (FRD-BRH) entre le 15 septembre et le 15 novembre 2023. Ces projets seront financés à hauteur de 4,663,730,393.67 de gourdes

Les projets soumis sont ainsi repartis : 11 dans le domaine de l’agriculture pour plus un budget de plus de 3 milliards de gourdes soit 83% du budget total, 9 concernent la Gestion des déchets pour plus de 32 millions de gourdes, 5 dans les PME pour plus de 69 millions de gourdes, 4 en FINTECH, 4 dans l’Économie pour plus de 91 millions de gourdes, 4 concernent le Changement climatique pour plus de 108 millions de gourdes, 3 dans le domaine de la Sécurité publique, 2 dans la Médecine traditionnelle, 2 dans l’Environnement, 1 en Médecine, 1 dans la Migration, 1 dans le domaine de la Science et Technologie, 1 concerne Catastrophes naturelles et 1 dans l’Intelligence Artificielle.

En ce qui concerne la répartition des projets par région géographique, la plupart d’entre eux ont une portée nationale soit 15, ensuite vient le département de l’Ouest qui compte 11 projets, suivit du Nord avec 6 projets, le Centre 4 projets et les départements du Sud, sud-est et de la Grand’Anse avec deux projets respectivement, les autres département n’ont qu’un seul projet, l’international compte un projet. 32 projets sont portés par des personnes physiques et les 18 autres par des personnes morales.

La période de soumission s’étendait du 15 septembre au 15 novembre 2023. Et, dans cette note la BRH a fait savoir également que le processus d’évaluation et de sélection de ces projets de recherche suit son cours. La publication des résultats sera faite à travers les canaux de communication de l’institution, ainsi que sur le site du FRD-BRH.

A lire aussi :

Le taux de référence calculé par la BRH pour ce lundi 4 Mars 2024