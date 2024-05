6 mai 1826: signature par Jean-Pierre Boyer du Code Rural d’Haïti

​

Les éphémérides du jour : les fêtes nationales, les événements marquant l’histoire d’Haïti, les proverbes… l’agence en ligne Juno7 vous apporte un rafraîchissement de la mémoire.

Nous sommes le lundi 6 mai 2024

6 Mai 1826: Ce code qui servit de modèle aux codes publiés plus tard perpétue, nous dit Louis-Joseph Janvier, l’esclavage, mais sans le fouet. Le paysan, en fait, et tout citoyen n’occupant pas une haute fonction dans l’armée ou l’administration civile, devinrent des exploités sur lequel repose en grande partie le budget du pays. Le chef de section devient alors un collecteur d’impôt autorisé à s’acquitter de cette tâche par tous les moyens.

Il sera abrogé en 1843 et remplacé en 1865 par le Code de Geffrard publié le 17 octobre 1864.

6 Mai 1794: Toussaint prit possession des Gonaïves et se rangea du côté des Français

Attaquée par les forces de Toussaint, la ville des Gonaïves, alors sous le joug des Espagnols, fut capturée. Un massacre s’ensuivit ce qui porta la grande partie de la population à fuir. Toussaint, dans des lettres adressées au curé de la ville et à certains notables, déplora les suites fâcheuses de la prise de la ville dû aux massacres faits à son insu.

6 mai 1802: soumission de Toussaint Louverture au général Leclerc

Après les trahisons de ceux qui lui avaient été jusque là fidèles, Toussaint Louverture décida de se rendre à Leclerc, qui lui permit de se retirer dans ses terres à Ennery.

“A l’aube de [ce 6 mai], il met son plus bel uniforme, son tricorne à plume et ses trente-cinq décorations. Sur un plateau qui domine le Cap, il s’arrête et fait mettre les quatre cents hommes qui l’accompagnent à cheval sur deux rangs. Il leur parle pour la dernière fois en homme libre, d’une voix douce et calme troublée par l’émotion. Après avoir embrassé longuement plusieurs officiers, il confie le détachement au capitaine Morisset et lui ordonne de descendre sur le Cap et de se mettre à la disposition de Leclerc.”

6 mai 1867 : le général Sylvain Salnave devint chef du pouvoir exécutif provisoire

L’Assemblée constituante qui s’était transformée en Assemblée nationale constituante délégua provisoirement le pouvoir exécutif à Salnave. Ce dernier devait lui présenter hebdomadaire sur la situation générale du pays.

