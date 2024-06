9 buts et 8 passes décisives pour Corventina lors de sa première saison avec l’Olympique Lyonnais

​

Melchie Daëlle Dumornay (Corventina) , une étoile montante à l’Olympique Lyonnais.

Pour sa première saison avec l’Olympique Lyonnais, Melchie Daëlle Dumornay, surnommée Corventina, a fait une très belle saison avec son nouveau club. L’attaquante haïtienne, âgée de 20 ans, a rapidement prouvé qu’elle était une force sur laquelle il fallait compter. Avec une implication directe dans 17 buts en 20 matchs, elle a marqué neuf buts et délivré huit passes décisives pour les Fenottes, contribuant de manière significative aux succès de l’Olympique Lyonnais.

Dumornay, ancienne star du Stade de Reims, a non seulement apporté sa puissance offensive mais a également montré une remarquable capacité à créer des opportunités pour ses coéquipières. Sa vision du jeu, sa rapidité et son habileté technique ont fait d’elle un atout précieux pour l’Olympique Lyonnais.

Son arrivée à Lyon a coïncidé avec une saison de succès en France. Dumornay a aidé son équipe à remporter la Supercoupe de France, confirmant ainsi la domination des Fenottes sur la scène nationale. En championnat, son impact a été tout aussi crucial, permettant à l’Olympique Lyonnais de décrocher le titre du championnat de France féminin. Ces victoires sont d’autant plus impressionnantes que l’équipe a su maintenir un niveau de performance exceptionnel tout au long de la saison.

Cependant, la campagne européenne a été moins couronnée de succès. En Ligue des champions féminine, les espoirs de Dumornay et de son équipe ont été anéantis en finale, où elles ont été battues par le FC Barcelone sur un score de 2-0. Cette défaite, bien que décevante, n’enlève rien aux performances individuelles remarquables de Dumornay tout au long de la saison.

Pour une première saison, Melchie Daëlle Dumornay a non seulement répondu aux attentes, mais elle les a surpassées. Ses contributions sur le terrain et sa capacité à briller dans les moments clés ont fait d’elle une joueuse indispensable pour l’Olympique Lyonnais. À seulement 20 ans, l’avenir de Corventina s’annonce prometteur, et il est certain qu’elle continuera à marquer de son empreinte le monde du football féminin.

Les supporters lyonnais dont ses compatriotes haïtiens, ainsi que les amateurs de football féminin, attendent avec impatience de voir comment cette jeune étoile continuera à évoluer et à briller dans les saisons à venir.

