À l’occasion de la fête du drapeau, Jean Henry Céant prône un nouveau Congrès pour faire face à l’urgence de la paix

​

​

À l’occasion du 221ème anniversaire du drapeau national, Jean Henry Céant prône un nouveau Congrès pour faire face à l’urgence de la paix

Dans une note à l’occasion du 221eme anniversaire du bicolore haïtien ce samedi 18 mai 2024, l’ancien Premier Ministre Jean Henry Céant prône un nouveau Congrès en vue de faire face à l’urgence de rétablir la paix dans le pays.

Jean Henry Céant rappelle dans sa note que le premier Congrès de l’Arcahaie a été une page unique de l’Histoire d’Haïti, d’où elle donne à lire une édifiante leçon de courage, de concorde, de partage, de générosité et d’abnégation, offerte par des hommes, des femmes, des combattants et combattantes révoltés par les conditions inhumaines établies par l’esprit esclavagiste du colonialisme dont le racisme, les préjugés de tous ordres, les intérêts économiques démesurés , les luttes de clans.

“Nous avons toujours compris que le sauvetage actuel de la Patrie, l’Union de la famille haïtienne, doit passer par un autre congrès qui puise véritablement sa source dans celui de l’Arcahaie” précise cette note. Elle rappelle également qu’en Mai 2010, l’idée du Deuxième Congrès de l’Arcahaie avec le Collectif AIMER HAÏTI a été lancée, un événement qui avait réuni plus de 2000 délégués venant des quatre coins du pays et de la diaspora.

“Ce «Deuxième Congrès de l’Arcahaie» était inscrit dans la quête d’un pacte haïtien, intergénérationnel, intersectoriel et intercommunautaire, pour la construction d’une société moderne, de justice et de démocratie, où toutes les catégories sociales ont leur place et dans laquelle les classes moyennes élargies, instruites, responsables et intégrées, jouent leur rôle historique de médiation entre les extrêmes et de liant social pour la mise en commun rénovatrice, évitant ainsi les dérives du passé” poursuit la note.

Jean Henry Céant rappelle lorsqu’il est devenu Premier Ministre, il avait lancé, en novembre 2018, le dialogue national avec l’accord du Président Jovenel Moïse. “Le document, encore d’actualité, portant sur une proposition de Pacte de Gouvernabilité a été livré” précise-t-il en informant que le 22 janvier 2019 a été révélateur du profond clivage qui règne dans la société haïtienne comme de la cécité et de la pusillanimité des hommes politiques à l’écoute du chant mélodieux des sirènes.

Par ailleurs, Jean Henry Céant précise que 221 ans plus tard, le peuple haïtien est une fois de plus, convoqué en ce moment critique de sa vie de peuple au combat pour la Paix, la Concorde et le Bonheur du peuple haïtien, et face à l’ampleur des tâches de développement à accomplir, face à l’urgence de la paix à établir, face aux plaies d’ici et d’ailleurs à panser, M. Céant croit que nul ne peut et ne doit se dérober à ses devoirs citoyens de solidarité et d’entraide.

À lire aussi :

Des gangs ont démoli la prison civile de Titanyen et le commissariat de la Croix-des-Bouquets