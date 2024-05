Assassinat du journaliste Néhémie Joseph: la FJKL salue l’ordonnance du juge instructeur

​

La FJKL salue l’ordonnance du juge Edwige Dorsainvil concernant le dossier d’assassinat du journaliste Néhémie Joseph

Dans un rapport de huit (8) pages publiés ce mardi 7 mai 2024, la Fondasyon Je Klere (FJKL) salue une avancée positive dans l’établissement de la vérité à travers l’ordonnance du juge instructeur au Tribunal de Première Instance de Mirebalais, Edwige Dorsainvil dans le cadre du dossier d’assassinat du journaliste Néhémie Joseph dans laquelle un ancien Sénateur de la République est inculpé.

Concernant le mobile du crime qui a été commis le 10 octobre 2019 à Mirebalais, la FJKL souligne que l’instruction révèle que le journaliste est victime d’un vaste complot préparé à la mairie de Mirebalais et exécuté sur ordre d’un responsable de sécurité de la mairie qui est également un ancien agent de sécurité du parlement haïtien. Les motifs du crime sont d’ordre sentimental, économique et politique.

Détaillant les points forts de l’ordonnance, la Fondasyon Je Klere dit regretter les limites de cette ordonnance, en soulignant qu’elle entend suivre l’évolution de cette affaire jusqu’à l’organisation d’un procès juste et équitable devant permettre au peuple haïtien, dans le cadre d’un débat contradictoire, de découvrir la vérité et de voir les responsabilités fixées dans le cadre de ce magnicide. La FJKL presse le gouvernement en place à débarrasser, au plus vite, la Mairie de Mirebalais du Maire inculpé, Lochard Laguerre.

Il faut souligner dans cette ordonnance en date du 8 mars 2024, que les nommés Yolette Jeanty et Garry Pierre Paul Charles sont renvoyés hors des liens de l’inculpation, et les nommés Juste Chandou Clerjeune, Rony Celestin, Elionel Casseus, Angelina Fabiola Cameau, Lochard Laguerre, Rosevald Douyon, Lenel A.C et Huguens Charles sont renvoyés par devant le Tribunal criminel siégeant avec assistance de jury pour y être jugés conformément aux dispositions des articles 44, 45, 241 du code pénal et de l’article 119 du code d’instruction criminelle.

