AWM de T-Jo Zenny met en lumière Pablo et Melo sur la scène musicale avec l’album « Apachidiz Volume 1 »

Le label Apache World Music de T-Jo Zenny met en lumière Pablo et Melo sur la scène musicale avec l’album « Apachidiz Volume 1 »

Le label Apache World Music (AWM), dirigé par l’artiste visionnaire T-Jo Zenny, a dévoilé le 10 mai dernier son projet musical tant attendu, « Apachidiz Volume 1 ». Cet album, porté par le talent prometteur du duo Pablo et Melo, accompagné du lead vocal charismatique de Kreyòl La, propose une fusion inédite de 14 titres mêlant les tendances afrobeat et konpa, suscitant un enthousiasme palpable parmi les amateurs de musique haïtienne.

Un projet de longue haleine

Lors d’une interview accordée à Juno7, T-Jo Zenny a révélé que ce projet a nécessité environ trois années de travail acharné en studio avant de voir le jour. “Les deux artistes ont passé environ trois ans au studio”, a-t-il précisé, soulignant l’engagement et la détermination de Pablo et Melo pour perfectionner chaque morceau de l’album. Cette période de gestation reflète non seulement leur dévouement, mais aussi l’importance accordée à chaque détail pour offrir une expérience musicale unique.

Une fusion innovante

« Apachidiz Volume 1 » se distingue par sa capacité à marier les rythmes entraînants de l’afrobeat avec les mélodies envoûtantes du konpa, créant ainsi une sonorité fraîche et innovante. T-Jo Zenny a particulièrement insisté sur cette fusion, expliquant que l’objectif est de promouvoir cet album tout en mettant en lumière les talents exceptionnels de Pablo et Melo sur la scène musicale haïtienne.

Par ailleurs, l’album bénéficie également de la participation précieuse des musiciens du groupe Kreyòl La, ainsi que de l’expertise de divers autres artistes et musiciens, dont El Magico, qui ont apporté leurs touches distinctives. Cette collaboration enrichit chaque piste, apportant une diversité musicale et une profondeur qui captivent l’auditeur.

Un accueil enthousiaste

Les retours sur « Apachidiz Volume 1 » ont été extrêmement positifs, comme l’a indiqué T-Jo Zenny. “Les gens ont bien reçu l’album. Les gens complimentent Pablo et Melo”, a-t-il déclaré, témoignant de l’accueil chaleureux réservé par le public. Cette réception favorable sur les réseaux sociaux est un signe prometteur pour l’avenir du duo et de leur impact sur la scène musicale.

Des vidéos pour accompagner l’album

Pour renforcer la promotion du label AWM, trois vidéos ont déjà été publiées les mois précédents, avec la promesse d’une quatrième vidéo pour la chanson “Ann fè 2 won”, prévue pour la veille de la fête des mères. Une autre vidéo est également prévue pour annoncer les grandes vacances, offrant ainsi une visibilité continue et engageante pour les fans.

Un appel à l’unité et au soutien

T-Jo Zenny a lancé un appelle la communauté à s’unir afin de guider les jeunes dans la bonne direction, tout en encourageant les internautes à streamer les musiques, à acheter l’album et à s’abonner aux différentes pages du label. Cette initiative vise à renforcer la communauté musicale haïtienne et à soutenir les artistes émergents dans leurs carrières.

Un package complet pour les artistes

Le label Apache World Music (AWM) offre un environnement complet où les artistes se sentent comme dans le grand bain. Selon T-Jo, AWM fournit tout ce dont un artiste a besoin pour faire de la musique, mieux communiquer et promouvoir son projet. Les artistes bénéficient d’un encadrement de qualité, avec un staff dédié à la promotion, au management et à la production, leur permettant de se concentrer sur leur art en toute sérénité.

Avec « Apachidiz Volume 1 », T-Jo Zenny et le label AWM démontrent une fois de plus leur capacité à innover et à élever la musique haïtienne à un niveau supérieur. Cet album, riche en diversité et en créativité, marque une étape importante dans la carrière de Pablo et Melo, promettant de séduire les auditeurs et de laisser une empreinte durable dans l’industrie musicale.

