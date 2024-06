Bellita Bayard, Ph. D., signera ce 8 juin un ouvrage révélateur sur les défis de l’éducation à la citoyenneté en Haïti

​

Bellita Bayard publie un ouvrage révélateur sur les défis de l’éducation à la citoyenneté en Haïti intitulé « l’éducation à la citoyenneté au cœur d’un déficit de gouvernance du système éducatif haïtien»

Bellita Bayard signera le samedi 8 juin 2024, chez les Frères de l’Instruction Chrétienne, en face de la place St Pierre à Pétion-Ville, à 10 heures du matin, son ouvrage intitulé « l’éducation à la citoyenneté au cœur d’un déficit de gouvernance du système éducatif haïtien».

Cet ouvrage met en lumière l’absence de mise en œuvre du curriculum de l’éducation à la citoyenneté du nouveau secondaire, créé en 2001 à la suite du Plan National d’Éducation et de Formation de 1998. Plus de vingt ans depuis sa conception, ce curriculum n’a jamais été appliqué, révélant un problème de gouvernance que le ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) doit impérativement résoudre, a expliqué l’écrivaine lors d’une interview accordée à Juno7.

L’auteure espère que son livre informera le grand public des résultats de ses recherches scientifiques et mettra en lumière les défis auxquels sont confrontés les responsables dans la mise en œuvre des réformes éducatives du MENFP. Ayant consacré près de huit ans à ce projet de recherche depuis 2016, Bellita Bayard est heureuse de pouvoir enfin partager ses conclusions, a-t-elle affirmé.

Les préparatifs pour la vente-signature de ce samedi se déroulent bien, et Bellita Bayard est prête à accueillir le public dès 10 heures du matin chez les Frères de l’Instruction Chrétienne, en face de la place St Pierre à Pétion-Ville. Les premiers arrivés seront les premiers servis, promet-elle.

Déjà, les premiers feedbacks sur son livre sont très positifs. Bellita Bayard affirme respecter ses lecteurs et promet que chacun y trouvera matière à satisfaction, quels que soient leurs domaines intellectuels.

Bellita Bayard remercie Juno7 pour son travail dans le domaine de la communication et de l’information, la Banque de la République d’Haïti (BRH) et son gouverneur Ronald Gabriel, ainsi que les éditions Lorquet et Mediatexte pour leur soutien exceptionnel dans la publication de son ouvrage.

Les lecteurs sont donc invités à venir nombreux ce samedi 8 juin 2024 pour découvrir ce livre qui promet d’enrichir le débat sur l’éducation à la citoyenneté en Haïti.

Originaire de Lamontagne de Jacmel, dans le département du Sud-Est, Bellita Bayard possède un impressionnant parcours académique. Elle est titulaire d’un doctorat en sciences de l’éducation, option gestion des systèmes éducatifs (ISTEAH), d’une maîtrise en administration publique (ENAP, Montréal), d’un DES en gestion des affaires (HEC, Montréal), d’une maîtrise en sciences du développement, et de licences en anthropo-sociologie et en sciences économiques (Faculté d’Ethnologie et Faculté de droit et des sciences économiques d’Haïti).

