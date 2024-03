BID Invest supporte la production durable de rhum Barbancourt à hauteur de 5 millions $

​

BID Invest, membre du Groupe de la Banque interaméricaine de développement, s’associe à Barbancourt pour stimuler la production durable de rhum au profit de 3 000 producteurs de canne à sucre en Haïti avec un financement de 5 millions $.

La Société du Rhum Barbancourt S.A va recevoir un financement pouvant atteindre 5 millions de dollars US de la part de BID Invest, membre du Groupe de la Banque interaméricaine de développement qui est une banque multilatérale de développement engagée à promouvoir le développement social et économique de ses pays membres en Amérique latine et les Caraïbes à travers le secteur privé.

Le producteur de rhum emblématique d’Haïti pendant 163 ans bénéficiera également d’un prêt comprend également une garantie allant jusqu’à 2,1 millions de dollars US du Fonds Climatique de Financement Mixte Finland-LAC pour promouvoir l’accès au financement climatique des entreprises en Haïti. « Nous accueillons favorablement l’opportunité de nous associer à Barbancourt pour stimuler la production durable d’Haïti et l’atténuation du changement climatique dans les Caraïbes », a déclaré Aitor Ezcurra, directeur des investissements (a.i.) de BID Invest.

Selon un communiqué de la BID, le projet consiste en un projet d’énergie solaire visant à produire de l’électricité pour couvrir ses besoins énergétiques – en remplacement des générateurs diesel existants – et à construire une installation de recyclage pour réduire la consommation de bouteilles. Cela permettra à Barbancourt de réduire ses émissions d’environ 45 000 tonnes de CO2 d’ici à 2030 en passant à l’énergie solaire et en réutilisant les bouteilles en verre pour sa production.

« Chez Barbancourt, nous nous efforçons d’être de bons gestionnaires de la terre et de pratiquer des pratiques agricoles et manufacturières durables qui garantissent un environnement plus propre et des produits biologiques plus authentiques. Le prêt de la BID Invest nous permettra réduire notre empreinte carbone tout en créant des emplois et en améliorant les moyens de subsistance de milliers de producteurs de canne à sucre », a déclaré Delphine Gardere, PDG de la société du rhum Barbancourt.

Le projet par ailleurs bénéficiera à plus de 3 000 petits et moyens producteurs de canne à sucre en Haïti qui fournissent de la canne à sucre à Barbancourt et devrait créer 60 emplois directs et 150 emplois dans les installations de recyclage. De plus, BID Invest fournira des services de conseil pour développer une chaîne d’approvisionnement durable et inclusive qui renforcera les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance.

