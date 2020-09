Blue Diamond Resorts announces that “Paradise is Open” with official hotel reopening dates

CaribPR Wire, TALLAHASSEE, Fla., Sept. 03, 2020: Blue Diamond Resorts has announced the official reopening dates for its resorts in the Dominican Republic, Antigua, Jamaica, Grenada, Saint Lucia, Mexico and Costa Rica. The company will be welcoming back guests at its hotels and resorts in the coming months, offering an unparalleled vacation experience just in time for winter. With extensive health and safety measures in place following guidance from the Centers for Disease Control (CDC) and World Health Organization (WHO), as well as the local and national ministries of health, Blue Diamond Resorts is prepared for the gradual reopening of 17 hotels, adding to the six properties that have already reopened in recent months.

“As we prepare to welcome back our valued guests for an exceptional vacation in paradise, we are committed to providing a safe experience with increased safety protocols and cleaning measures,” said Jordi Pelfort, President of Hotels and Resort at Sunwing Travel Group. “With many travel plans on hold and months of staying at home, we want to ensure that every guest enjoys a well-deserved vacation in paradise and trusts that their well-being is safe in our hands.”

Reopening dates for Blue Diamond Resorts properties are listed below:

Destination Resort Opening Date Dominican Republic Royalton Punta Cana Resort & Spa 01-Oct-20 Hideaway at Royalton Punta Cana 01-Oct-20 Royalton Splash Punta Cana Resort & Spa 01-Oct-20 Royalton Bavaro Resort & Spa 01-Nov-20 Royalton CHIC Punta Cana Resort & Spa 01-Dec-20 Jamaica Royalton Negril Resort & Spa 15-Jul-20 Hideaway at Royalton Negril 15-Jul-20 Grand Lido Negril Au Naturel All-Suite Resort 15-Jul-20 Royalton Blue Waters Resort & Spa 01-Oct-20 Royalton White Sands Resort & Spa 01-Oct-20 Antigua Royalton Antigua Resort & Spa 29-Nov-20 Grenada Royalton Grenada Resort & Spa 29-Nov-20 Saint Lucia Royalton Saint Lucia Resort & Spa 01-Nov-20 Hideaway at Royalton Saint Lucia 01-Nov-20 Mystique St. Lucia by Royalton 01-Dec-20 Starfish Saint Lucia 15-Dec-20 Costa Rica Planet Hollywood Beach Resort Costa Rica 01-Dec-20 Mexico Royalton Riviera Cancun Resort & Spa 15-Jul-20 Hideaway at Royalton Riviera Cancun 15-Jul-20 Mystique Holbox by Royalton 15-Jul-20 Royalton CHIC Suites Cancun Resort & Spa 29-Oct-20 Planet Hollywood Beach Resort Cancun 15-Dec-20 Planet Hollywood Adult Scene Cancun 15-Dec-20

The company’s Safety-Assured Vacations program safeguards both guests and staff members with nine pillars of protection including new physical distancing guidelines, increased staff training, a 360˚ Clean Approach for all common areas and Diamond Clean Guest Rooms, where each touchpoint is thoroughly disinfected. The hotel management group has also partnered with industry-leading global health and security risk management organization, Cristal International Standards, to ensure application of health and safety protocols with Cristal’s POSI-Check audit-program applied across its hotels.

To provide further protection to guests, those who book directly via a Blue Diamond Resorts website will automatically qualify for All-In Medical Assistance, provided by MAS Servicios. This extended health insurance covers expenses for accidents or illnesses incurred while on vacation, including COVID-19 related medical needs.

To book a vacation in paradise, please consult your preferred travel agent or tour operator, or to book direct, please visit www.royaltonresorts.com, www.planethollywoodhotels.com, www.mystiqueresorts.com, www.starfishresorts.com and www.grandlidoresorts.com, or call 1-855-744-8371.

About Blue Diamond Resorts

Since its inception in 2011, Blue Diamond Resorts has curated an impressive portfolio encompassing 45 properties, exceeding 15,000 rooms in ten countries. Taking a proactive approach to differentiating brands under each market’s demands, the resort management company caters to a range of budgets and interests from adult-only elegant getaways to fun-filled family vacations. Award-winning, All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts offers signature amenities including All-In Connectivity™, modern Sports Event Guarantee™ and in-suite wellness elements. Royalton Luxury Resorts’ adults-only sub-brands include Hideaway at Royalton, an adults-only experience with exclusive dining and preferred accommodations, plus the stylish lifestyle resorts, Royalton CHIC, located in the Caribbean’s best beachfront locales. In Jamaica, Grand Lido Negril provides those over 21 with an upscale and luxurious naturist vacation along with a secluded shore for the utmost privacy. Memories Resorts & Spa offers a vacation designed to impress the entire family, featuring a popular kids club with famous themed characters, Toopy & Binoo™, while Starfish Resorts provides amazing value for customers in convenient locations. Planet Hollywood Hotels and Resorts invites guests to Vacation Like A Star™ with an engaging and interactive experience, plus famous pop culture items from iconic movies, music and sports. Mystique by Royalton, a boutique-style resort collection, offers personalized vacations in strikingly beautiful locals full of endless adventures.

To learn more about Blue Diamond Resorts, please visit www.bluediamondresorts.com.

Blue Diamond Resorts anuncia que “El Paraíso está abierto” con sus fechas oficiales de reapertura

Royalton Bavaro Resort & Spa Royalton Bavaro es uno de los 17 hoteles de Blue Diamond Resorts que reabrirá sus puertas este otoño Planet Hollywood Beach Resort Costa Rica Planet Hollywood Costa Rica es uno de los 17 hoteles de Blue Diamond Resorts que reabrirá sus puertas este otoño Starfish St. Lucia Starfish St. Lucia es uno de los 17 hoteles de Blue Diamond Resorts que reabrirá sus puertas este otoño

CaribPR Wire, TALLAHASSEE, Fla., Sept. 03, 2020: Blue Diamond Resorts ha anunciado las fechas oficiales de reapertura de sus resorts en República Dominicana, Antigua, Jamaica, Granada, Santa Lucía, México y Costa Rica. Durante los próximos meses, la compañía dará la bienvenida a los huéspedes en sus resorts, ofreciendo una experiencia de vacaciones sin igual justo a tiempo para el invierno. Con amplias medidas de salud y seguridad implementadas siguiendo la guía de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como de los ministerios de salud locales y nacionales, Blue Diamond Resorts está preparado para la reapertura gradual de 17 hoteles, sumándose a las seis propiedades que ya han reabierto en los últimos meses.

“Mientras nos preparamos para dar la bienvenida a nuestros valiosos huéspedes para unas vacaciones excepcionales en el paraíso, estamos comprometidos a brindar una experiencia segura con protocolos de seguridad y medidas de limpieza ampliamente mejorados”, comentó Jordi Pelfort, presidente de Hoteles y Resort de Sunwing Travel Group. “Tras meses en casa y planes de viaje retrasados, queremos asegurarnos de que cada huésped disfrute de unas merecidas vacaciones en el paraíso y se sienta seguro en nuestras manos”.

Las fechas de reapertura de las propiedades de Blue Diamond Resorts son las siguientes:

Destino Resort Fecha de apertura República Dominicana Royalton Punta Cana Resort & Spa 01-Oct-20 Hideaway at Royalton Punta Cana 01-Oct-20 Royalton Splash Punta Cana Resort & Spa 01-Oct-20 Royalton Bavaro Resort & Spa 01-Nov-20 Royalton CHIC Punta Cana Resort & Spa 01-Dic-20 Jamaica Royalton Negril Resort & Spa 15-Jul-20 Hideaway at Royalton Negril 15-Jul-20 Grand Lido Negril Au Naturel All-Suite Resort 15-Jul-20 Royalton Blue Waters Resort & Spa 01-Oct-20 Royalton White Sands Resort & Spa 01-Oct-20 Antigua Royalton Antigua Resort & Spa 29-Nov-20 Granada Royalton Grenada Resort & Spa 29-Nov-20 Santa Lucía Royalton Saint Lucia Resort & Spa 01-Nov-20 Hideaway at Royalton Saint Lucia 01-Nov-20 Mystique St. Lucia by Royalton 01-Dic-20 Starfish Saint Lucia 15-Dic-20 Costa Rica Planet Hollywood Beach Resort Costa Rica 01-Dic-20 México Royalton Riviera Cancun Resort & Spa 15-Jul-20 Hideaway at Royalton Riviera Cancun 15-Jul-20 Mystique Holbox by Royalton 15-Jul-20 Royalton CHIC Suites Cancun Resort & Spa 29-Oct-20 Planet Hollywood Beach Resort Cancun 15-Dic-20 Planet Hollywood Adult Scene Cancun 15-Dic-20

El programa de Vacaciones con Seguridad Garantizada de la compañía protege tanto a los huéspedes como a los miembros del personal con nueve pilares de protección que incluyen nuevas pautas de distanciamiento físico, mayor capacitación del personal, un enfoque de limpieza de 360˚ para todas las áreas comunes y habitaciones con limpieza Diamond, donde cada punto de contacto se somete a una rigurosa desinfección. El grupo de gestión hotelera también se ha asociado con Cristal International Standards, la organización líder en la industria de gestión de riesgos de seguridad y salud global, con el fin de garantizar en todos sus hoteles la aplicación de los mejores protocolos de salud y seguridad con el programa de auditoría POSI-Check de Cristal.

Para brindar mayor protección a los huéspedes, quienes reserven directamente a través de las páginas web de Blue Diamond Resorts podrán recibir automáticamente una Asistencia de viaje Integral proporcionada por MAS Servicios. Esta asistencia médica extendida cubre los gastos por accidentes o enfermedades incurridos durante las vacaciones, incluidas las necesidades médicas relacionadas con COVID-19.

Para reservar unas vacaciones en el paraíso, por favor consulte con su agente de viaje o tour operador de confianza, o para hacer una reserva directa, visite www.royaltonresorts.com, www.planethollywoodhotels.com, www.mystiqueresorts.com, www.starfishresorts.com y www.grandlidoresorts.com, o llame al 1-855-744-8371.

Acerca de Blue Diamond Resorts

Desde su inauguración en 2011, Blue Diamond Resorts ha crecido exitosamente hasta convertirse en la empresa de gestión hotelera de más rápido crecimiento en el Caribe, con 45 propiedades que sobrepasan las 15,000 habitaciones en diez países. Con un enfoque innovador para diferenciar marcas según las demandas específicas de cada mercado, la cartera de Blue Diamond Resorts incluye productos diferenciados según los presupuestos y los intereses de sus clientes, desde elegantes propiedades sólo para adultos, hasta resorts llenos de diversión para las familias. Los galardonados resorts de lujo Royalton Luxury Resorts rediseñan la experiencia todo incluido al ofrecer amenidades exclusivas que incluyen All-In Connectivity™, el moderno concepto de Sports Event Guarantee™ y elementos de bienestar en las habitaciones y suites. Las submarcas de Royalton solo para adultos incluyen Hideaway at Royalton, el cual ofrece gastronomía exclusiva y alojamiento preferencial con acceso a todos los servicios y comodidades de la zona Royalton; así como los modernos y elegantes resorts, Royalton CHIC, localizados en los mejores destinos de sol y playa del Caribe. En Jamaica, Grand Lido Negril brinda unas vacaciones naturistas lujosas y elegantes frente a una exclusiva cala para mayor privacidad. Memories Resorts & Spa brinda una experiencia que complace a toda la familia, incluyendo variedad de actividades y kids clubs con los famosos personajes Toopy & Binoo™, mientras que la marca Starfish Resorts ofrece un valor sin igual en ubicaciones exóticas con alojamiento cómodo. Planet Hollywood Hotels and Resorts invita a los huéspedes a vivir la experiencia Vacation Like A Star ™ durante sus vacaciones con una experiencia atractiva e interactiva, además de contener una colección de artículos famosos de la cultura cinematográfica, musical y deportiva. Mystique by Royalton, una colección de resort de estilo boutique, ofrece vacaciones personalizadas en lugares sorprendentemente hermosos y llenos de aventuras sin fin.

Para conocer más sobre Blue Diamond Resorts, visite http://www.bluediamondresorts.com/es/.

