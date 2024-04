Brian Nichols réitère le besoin urgent de soutien international pour Haïti

​

Le Secrétaire adjoint aux affaires de l’hémisphère occidental a discuté de la situation d’Haïti et réitère le besoin urgent de soutien international pour le pays

Le secrétaire adjoint aux affaires de l’hémisphère occidental, Brian Nichols, a rejoint le Conseil des Relations Étrangères pour réitérer le besoin urgent de soutien international pour Haïti qui traverse des moments difficiles à cause de la violence des gangs et l’instabilité politique. Le diplomate américain croit que la sécurité peut ouvrir la voie à des élections libres et équitables dans le pays.

“J’ai rejoint le Conseil des Relations Étrangères pour réitérer le besoin urgent de soutien international pour Haïti et discuter de la façon dont nous pouvons promouvoir les solutions conçues par les Haïtiens à la crise humanitaire actuelle. Le rétablissement de la sécurité en Haïti devant ouvrir la voie à des élections libres et équitables constitue une priorité majeure pour les États-Unis”, a-t-il déclaré dans des propos rapportés par l’ambassade des États-Unis en Haïti sur sa page Facebook.

Depuis plus d’un mois, la situation reste tendue dans plusieurs régions du pays, notamment dans la région métropolitaine de Port-au-Prince à cause des attaques de gangs contre les postes de police, les établissements scolaires et universitaires, les pharmacies et hôpitaux ainsi que des institutions publiques et privées.

Plusieurs rues sont désertes, des milliers de membres de la population ont fui la capitale haïtienne pour se réfugier dans des villes de province, notamment dans le grand Sud.

À Port-au-Prince, les portes des écoles sont restées fermées à cause de la violence des gangs. Même cas de figure pour quelques succursales de plusieurs banques commerciales situées dans le Centre-ville de Port-au-Prince.

