Cap-Haïtien : Nesmy Manigat a visité l’atelier de confection en prélude à la fête du drapeau

La célébration de la Fête du Drapeau est marquée par diverses activités à travers le pays. Les écoles, les institutions publiques et les citoyens participent à des défilés, des cérémonies officielles, des conférences et des événements culturels. Les discours patriotiques, les chants et les danses traditionnelles haïtiennes sont au cœur des festivités, rendant hommage aux héros de l’indépendance et renforçant le sentiment nationaliste.