Cérémonie de graduation : l’église Rendez-Vous Christ transforme la vie d’une vingtaine de jeunes

​

​

29 jeunes transformés par l’église Rendez-Vous Christ : Une célébration de l’espoir et de la résilience.

L’église Rendez-Vous Christ, sous la direction du Pasteur Julio Volcy, a été ce samedi 8 juin 2024, le théâtre d’un événement empreint de joie et de transformation. Vingt-neuf jeunes filles et garçons, autrefois pris dans les griffes de la débauche, de la prostitution et du vol, ont franchi une étape importante de leur vie en obtenant leur diplôme lors d’une cérémonie très animée.

La cérémonie a commencé par l’entrée des diplômés accompagnée de l’hymne “La Dessalinienne”, suivie des discours de bienvenue et de la prière d’invocation. Durant cet événement, le Pasteur Julio Volcy a prononcé son allocution avant la première remise de certificats.

Pasteur Julio Volcy dans un discours inspirant a su captiver l’audience avec ses paroles d’encouragement et d’espoir. Il a salué le courage, la détermination et la foi des jeunes de la 23ème cohorte du Centre des Hommes, surnommée « The Chosen », et de la 8ème cohorte du Centre des Femmes, connue sous le nom de « Kyria ».

Le Pasteur Volcy a mis en lumière les défis auxquels Haïti est confrontée, notamment la violence, le désespoir et la pauvreté, tout en soulignant que l’espoir demeure vivant grâce à des initiatives comme Haiti Teen Challenge. « Nous voyons la transformation dans la vie des jeunes qui ont trouvé la force de changer complètement leur vie pour la cause du bien », a-t-il déclaré.

Depuis sa création en 2011, Haiti Teen Challenge s’efforce de raviver l’espoir chez les jeunes souvent rejetés et marginalisés. Cette cérémonie a marqué un moment de célébration de la résilience et de la capacité de ces jeunes à surmonter leurs défis personnels pour devenir des modèles de changement positif dans leurs communautés.

Le Pasteur Volcy a conclu son discours en renouvelant son engagement envers la jeunesse haïtienne, affirmant que l’espoir peut émerger même dans les circonstances les plus sombres. « L’espoir est là, en vous, et à travers vous », a-t-il proclamé, invitant toute l’assemblée à applaudir les diplômés pour leur courage et leur transformation.

Les cohortes « The Chosen » et « Kyria » symbolisent la lumière et l’amour qui peuvent guider les pas de tous vers un avenir meilleur. Cette cérémonie selon le pasteur a été un rappel poignant, malgré les épreuves, l’espoir et la foi peuvent transformer des vies et offrir un nouveau départ.

Pendant plus de 24 mois, plus de 500 jeunes ont été transformés. Autrefois livrés à la débauche, à la prostitution, et au vol, ces jeunes ont été réhabilités par l’église Rendez-vous Christ et ont fini par réintégrer la communauté.

À lire aussi :

Le taux de référence calculé par la BRH pour ce samedi 8 Juin 2024